Генич высказался об опоздании Вендела на сборы «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением о ситуации с полузащитником «Зенита» Венделом.
- Бразилец приехал на тренировочные сборы с недельным опозданием.
- Его оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей). Это рекорд клуба.
- В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
«Это супер. Команда в Катаре играет, бегает в масках, и фотография Вендела – он где-то на яхте. Ну, любит человек отдыхать.
Семак, просто даже не пытаясь как-то дипломатично сказать, что Вендел приболел, задержался, говорит: «Ну, вот, любит чувак подзадержаться и заплатить за это деньги».
60 миллионов рублей, 700 тысяч евро он отдаeт за это опоздание. Но он в хорошей форме вернулся, кстати. Семак сказал, он прошeл тесты, он в прекрасной форме», – заявил Генич.
