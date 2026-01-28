Генич высказался об опоздании Вендела на сборы «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением о ситуации с полузащитником «Зенита» Венделом.

Бразилец приехал на тренировочные сборы с недельным опозданием.

Его оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей). Это рекорд клуба.

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«Это супер. Команда в Катаре играет, бегает в масках, и фотография Вендела – он где-то на яхте. Ну, любит человек отдыхать.

Семак, просто даже не пытаясь как-то дипломатично сказать, что Вендел приболел, задержался, говорит: «Ну, вот, любит чувак подзадержаться и заплатить за это деньги».

60 миллионов рублей, 700 тысяч евро он отдаeт за это опоздание. Но он в хорошей форме вернулся, кстати. Семак сказал, он прошeл тесты, он в прекрасной форме», – заявил Генич.