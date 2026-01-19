Жирков впервые высказался о своем назначении в «Динамо»

Юрий Жирков рассказал о своей работе в «Динамо». Бывший защитник сборной России вошел в тренерский штаб московского клуба и будет помогать Ролану Гусеву.

– Ролан Гусев мне позвонил и сказал, что есть такое предложение. Решил принять его, потому что я отучился, получил тренерскую лицензию. Если бы я отказался, то, наверное, не простил бы себе. Какие мои функции? По обороне и по крайним полузащитникам.

– Мы видели, что в гостинице разговаривали с молодыми ребятами. Можете поделиться, о чем разговор был?

– Спрашивали о том, как было в Англии, какие тренировки и все такое.