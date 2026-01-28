Романцев объяснил, почему «Спартак» не выиграл еврокубок в 90-х

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев ответил, почему его команде в конце прошлого века не удалось взять международный трофей.

«Простой пример: «Реал», обладая сумасшедшим составом, хочет взять себе лучшего на тот момент футболиста Европы – Мбаппе.

Мы каждый год отдавали трех лучших [в Европу]. Ну, какие мы конкуренты? Лучших игроков забирают, а мы отпускаем», – сказал Романцев.