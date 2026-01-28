Введите ваш ник на сайте
  • 85-летний Пономарев не жалуется на финансовое состояние: «Роста цен не вижу, ничего критичного, пенсия нормальная»

Сегодня, 13:24
4

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев не видит ухудшения экономической ситуации в России.

«Я не вижу роста цен. Мне нормально, я на цены даже не смотрю. Ничего критичного не замечаю. Да у меня и пенсия армейская нормальная, а еще платят ЦСКА и РФС.

Может быть, ребята помоложе, кто играл в других клубах, они находятся в более жестких условиях, чем я. Не вижу и абсолютно не ощущаю какого-то кризиса», – сказал Пономарев.

  • 18 февраля Пономареву исполнилось 85 лет.
  • Он выступал за ЦСКА с 1962 по 1969 год.
  • В активе бывшего защитника 25 матчей за сборную СССР.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Пономарев Владимир
lek!
1769597411
Большая часть пенсионеров посмотрела бы на тебя как на дурочка . Не всем дано было играть в футбол и получать такие пенсии.
Ответить
Император 1
1769597547
И где же объедкин? Такая тема...
Ответить
...уефан
1769602346
...глядя на бутылку коньяка, принесённую писарчуком, дал интервью в мажоре...
Ответить
Интерес
1769603992
Ну хоть кто-то не ноет!
Ответить
