85-летний Пономарев не жалуется на финансовое состояние: «Роста цен не вижу, ничего критичного, пенсия нормальная»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев не видит ухудшения экономической ситуации в России.

«Я не вижу роста цен. Мне нормально, я на цены даже не смотрю. Ничего критичного не замечаю. Да у меня и пенсия армейская нормальная, а еще платят ЦСКА и РФС.

Может быть, ребята помоложе, кто играл в других клубах, они находятся в более жестких условиях, чем я. Не вижу и абсолютно не ощущаю какого-то кризиса», – сказал Пономарев.