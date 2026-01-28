Рахимов: «Рубин» предлагал мне уйти по собственному желанию, но я не понимал, как это делать»

Бывший тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал увольнение.
- Тренера уволили в январе по решению клуба.
- Рахимова сменил Франк Артига.
- Именно Рахимов в 2023 году вернул «Рубин» в РПЛ.
«Впервые в истории «Рубина» тренер уходит с седьмого места.
После последней игры в декабре мне предложили уйти по собственному желанию. Но я не понимал, как это делать в той ситуации, когда у тебя рядом седьмое место, команда, которая имеет отличную внутреннюю атмосферу, которая бьется.
У нас не было провальных матчей. С седьмого места не уходят», – сказал Рахимов.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»