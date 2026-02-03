Ловчев объяснил увольнение Рахимова борьбой кланов в «Рубине»

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев высказался о решении руководства «Рубина» уволить Рашида Рахимова с поста главного тренера команды.
«Не понимаю решения уволить Рахимова. Он работал хорошо, с этим составом шел в середине таблицы, выдавал хорошие игры. Для меня это непонятное решение.
Если бы в «Рубин» привезли Анчелотти или Гвардиолу, я бы сказал: «Да, давайте посмотрим». А здесь… Для меня это не понятно. Видимо, кланы, которые боролись за это место, хотели поставить своего человека», – сказал Ловчев.
- 60-летний Рахимов возглавлял «Рубин» с апреля 2023 года.
- 14 января его на посту главного тренера сменил 49-летний испанец Франк Артига.
- «Рубин» занимает 7-е место в РПЛ с 23 очками после 18 туров.
Источник: «Матч ТВ»