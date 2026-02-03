Ловчев объяснил увольнение Рахимова борьбой кланов в «Рубине»

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев высказался о решении руководства «Рубина» уволить Рашида Рахимова с поста главного тренера команды.

«Не понимаю решения уволить Рахимова. Он работал хорошо, с этим составом шел в середине таблицы, выдавал хорошие игры. Для меня это непонятное решение.

Если бы в «Рубин» привезли Анчелотти или Гвардиолу, я бы сказал: «Да, давайте посмотрим». А здесь… Для меня это не понятно. Видимо, кланы, которые боролись за это место, хотели поставить своего человека», – сказал Ловчев.