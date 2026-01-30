В махачкалинском «Динамо» объяснили, почему не назначили Рахимова

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев рассказал, почему Рашид Рахимов не возглавил команду.

Сообщалось, что махачкалинцы рассматривали кандидатуру экс-тренера «Рубина», но в итоге пригласили Вадима Евсеева.

«Махачкалинское «Динамо» действительно рассматривало Рашида Рахимова в качестве кандидата на пост главного тренера.

У нас не получилось с ним договориться, потому что у Рашида Маматкуловича был действующий контракт с «Рубином».

Желаю ему удачи в тренерской карьере, как и всем российским специалистам», – заявил Гаджиев.