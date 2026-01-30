В махачкалинском «Динамо» объяснили, почему не назначили Рахимова

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев рассказал, почему Рашид Рахимов не возглавил команду.
Сообщалось, что махачкалинцы рассматривали кандидатуру экс-тренера «Рубина», но в итоге пригласили Вадима Евсеева.
«Махачкалинское «Динамо» действительно рассматривало Рашида Рахимова в качестве кандидата на пост главного тренера.
У нас не получилось с ним договориться, потому что у Рашида Маматкуловича был действующий контракт с «Рубином».
Желаю ему удачи в тренерской карьере, как и всем российским специалистам», – заявил Гаджиев.
- «Рубин» уволил тренера 13 января.
- Рахимов вернул команду в РПЛ, после чего финишировал с казанцами на 8-м и 7-м месте в Премьер-лиге.
- Его сменил испанец Франк Артига.
Источник: «РБ Спорт»