  • Главная
  • Новости
  • В махачкалинском «Динамо» объяснили, почему не назначили Рахимова

В махачкалинском «Динамо» объяснили, почему не назначили Рахимова

30 января, 21:57
3

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев рассказал, почему Рашид Рахимов не возглавил команду.

Сообщалось, что махачкалинцы рассматривали кандидатуру экс-тренера «Рубина», но в итоге пригласили Вадима Евсеева.

«Махачкалинское «Динамо» действительно рассматривало Рашида Рахимова в качестве кандидата на пост главного тренера.

У нас не получилось с ним договориться, потому что у Рашида Маматкуловича был действующий контракт с «Рубином».

Желаю ему удачи в тренерской карьере, как и всем российским специалистам», – заявил Гаджиев.

  • «Рубин» уволил тренера 13 января.
  • Рахимов вернул команду в РПЛ, после чего финишировал с казанцами на 8-м и 7-м месте в Премьер-лиге.
  • Его сменил испанец Франк Артига.

Еще по теме:
Рахимов рассказал, сколько предложений получил после увольнения из «Рубина» 2
Раскрыт клуб РПЛ, который мог возглавить Рахимов после ухода из «Рубина» 1
Черданцев сказал, почему Рахимова убрали из «Рубина» 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Рубин Гаджиев Гаджи Рахимов Рашид Евсеев Вадим
Комментарии (3)
lek!
1769805406
Гаджиев не смог бы указывать Рашиду , а Рашид не слушал бы его .
Ответить
odessakmv
1769821001
ну и хорошо, что хотя бы круговорот Рахимова по клубам РПЛ прервался....
Ответить
