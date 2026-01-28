Дивеев ответил, продолжает ли он мечтать о трансфере в Европу

Зимний новичок «Зенита» Игорь Дивеев не попрощался с мечтой поиграть в европейском клубе.

«Мечта и сейчас есть – это и в Европе, и в Лиге чемпионов поиграть, и на чемпионате мира.

Я хотя бы чемпионат Европы зацепил, понятно, что с плохим результатом. Но сейчас, конечно, этого хочется.

Тем более я сейчас был на игре «Ливерпуль» – «Интер» в Милане. Услышал гимн Лиги чемпионов и посмотрел со стороны, как это выглядит. Конечно, вау!» – сказал Дивеев.