Дивеев ответил, продолжает ли он мечтать о трансфере в Европу

Зимний новичок «Зенита» Игорь Дивеев не попрощался с мечтой поиграть в европейском клубе.
«Мечта и сейчас есть – это и в Европе, и в Лиге чемпионов поиграть, и на чемпионате мира.
Я хотя бы чемпионат Европы зацепил, понятно, что с плохим результатом. Но сейчас, конечно, этого хочется.
Тем более я сейчас был на игре «Ливерпуль» – «Интер» в Милане. Услышал гимн Лиги чемпионов и посмотрел со стороны, как это выглядит. Конечно, вау!» – сказал Дивеев.
- В январе защитник перешел из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду.
- С «Зенитом» он связан контрактом до 2029 года.
- Рыночная стоимость 26-летнего Дивеева – 9 млн евро.
Источник: телеграм-канал «Зенита»