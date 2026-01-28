Введите ваш ник на сайте
Рахимов поделился ожиданиями от работы Артиги в «Рубине»

Сегодня, 18:35

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов считает, что его преемник Франк Артига не будет менять тактическую схему в казанской команде.

– Этот состав «Рубина» может играть в привлекательный футбол, который ставит новый главный тренер команды Франк Артига?

– Будем надеяться. Я не знаю, что можно поменять, в какую схему перейти. У меня ощущение, что она останется такой же.

– Артига сам сказал: «Руководство клуба посчитало, что смена игрового стиля поможет команде претендовать на более высокие места. Мы должны бороться за инициативу и играть первым номером».

– Это руководство посчитало или тренер? Я не могу давать оценки. Но когда эти заявления уже сделаны, то теперь нужно дать соответствие.

Я буду рад, если это соответствие будет. Потому что эту команду я собирал. Я за этих пацанов буду очень рад. Мы это строили 33 месяца. И этот уровень мы держали, я был уверен, что никуда мы не упадем.

Даже в тех моментах, когда мы проигрывали, у меня было спокойствие, потому что есть определенная база, нет безнадежной игры, мы стабилизировали команду.

Чтобы сделать следующий шаг, нужно повысить внутреннюю конкуренцию за счет качества. Уже те футболисты, которые приходят, они могут держать уровень игры. Допустим, Арройо, Сиве.

– Сколько вы хотели сделать трансферов этой зимой?

– Максимум два-три. В середину и в атакующую зону.

  • «Рубин» ушел на зимнюю паузу на 7-м месте в РПЛ с 23 очками в 18 турах.
  • Артига подписал контракт до лета 2027 года.
  • До «Рубина» он тренировал в России «Химки» и «Родину».

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Рубин Рахимов Рашид Артига Франк
