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Егоров объяснил, почему «Рубин» уволил Рахимова

21 января, 12:25
4

Инсайдер Сергей Егоров объяснил отставку главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова.

  • Рахимов возглавлял «Рубин» с апреля 2023 года.
  • Он вернул команду в РПЛ, после чего финишировал с казанцами на 8-м и 7-м месте в Премьер-лиге.
  • Новым тренером команды стал испанец Франк Артига.

«Более-менее понятно – Рахимова выгнали из-за того, что на футбол его «Рубина» ходило мало болельщиков, плюс он не раскрывал новые имена среди воспитанников академии.

Но плюс-минус все равно понятно, чего хотят от Франка Артиги. Чтобы было весело зрителям и чтобы играло больше своих», – написал Егоров.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Рубин Рахимов Рашид
Комментарии (4)
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Император Бомжей
1768993740
Какие то сказки, а если бы Рубин играл весело, но был на 16/15 месте, это бы устроило руководство полностью? А зрители прям толпами ходили, на такую веселую игру, им клоун нужен какой то, а не тренер)))
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алдан2014
1768997820
Теперь Рашид...опять в Терек? Джигит провалить вторую часть,и опа на ..
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Rad Meat
1769001407
Правильно, лучше в первом дивизионе пусть играют весело...там ещё больше народа будет ходить...
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Rad Meat
1769001542
Рахимова жаль, хороший тренер,без супер сильных игроков идёт в премьеркев середине таблицы,с ними всем сложно играть... А теперь хана татарам...
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