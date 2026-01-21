Егоров объяснил, почему «Рубин» уволил Рахимова

Инсайдер Сергей Егоров объяснил отставку главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова.

Рахимов возглавлял «Рубин» с апреля 2023 года.

Он вернул команду в РПЛ, после чего финишировал с казанцами на 8-м и 7-м месте в Премьер-лиге.

Новым тренером команды стал испанец Франк Артига.

«Более-менее понятно – Рахимова выгнали из-за того, что на футбол его «Рубина» ходило мало болельщиков, плюс он не раскрывал новые имена среди воспитанников академии.

Но плюс-минус все равно понятно, чего хотят от Франка Артиги. Чтобы было весело зрителям и чтобы играло больше своих», – написал Егоров.