Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Макаров сформулировал причину провала Карпина в «Динамо»

Сегодня, 18:18
4

Экс-полузащитник «Динамо» Денис Макаров объяснил, почему у Валерия Карпина не получилось в московской команде.

– Твоe мнение изнутри: почему всe-таки у Карпина не пошло в «Динамо»?

Просто стечение обстоятельств. Наверное, в тот период не то что у него не пошло, а у всего «Динамо». Какой-то невезучий период.

Я считаю, что это не из-за тренера случилось. Даже не знаю, как объяснить, но, как бы мы ни играли, просто дико не везло и не фартило.

Некоторые матчи играли очень хорошо, но каждый раз происходили какие-то случайности, мы пропускали нелепые голы, которые приводили к потере очков.

  • 17 ноября Валерий Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию.
  • При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.
  • Статистика тренера: 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений в 22 матчах.

Еще по теме:
Экс-динамовец Макаров подробно высказался о конфликте с Гусевым 2
Макаров попрощался с «Динамо»
Агент объяснил, почему Макаров выбрал «Кайсериспор»
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Кайсериспор Россия Динамо Макаров Денис Карпин Валерий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1769615727
Может карп просто днище, как тренер.
Ответить
Император Бомжей
1769615881
Случайности не случайны Бубнов сказал, Карпин так себе тренер)) А Бубнов между прочим знает толк в футболе
Ответить
andrei-sarap-yandex
1769616202
ГУСЕВ во всём виноват...ГУСЕВ всех сливал и будет сливать...гнусный человек и провокатор
Ответить
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
50
ВидеоАршавин записал мотивационную речь для «Кайрата» перед матчем с «Арсеналом»
19:30
В «Севастополе» отреагировали на новость об участии в профессиональной лиге России
19:10
Канчельскис: «Спартак» выбрал путь хаоса и бардака»
19:00
5
Макаров сформулировал причину провала Карпина в «Динамо»
18:18
4
Байдачный – о возвращении российских команд в международные турниры: «Только после извинений ФИФА и УЕФА»
17:56
5
Аршавин выиграл суд у Барановской о сокращении алиментов
17:31
4
«Зенит» намерен перехватить бразильского форварда
16:54
16
«Севастополь» станет первым крымским клубом в профессиональной лиге России, но при одном условии
16:29
17
«Локомотив» может продать легионера за 13 миллионов
16:16
2
Все новости
Все новости
Бердыев высказался о смерти Игнатьева
19:19
В «Локомотиве» прокомментировали возможный уход Монтеса
18:51
Рахимов поделился ожиданиями от работы Артиги в «Рубине»
18:35
Романцев рассказал о дружбе с Василием Уткиным
18:27
Байдачный – о возвращении российских команд в международные турниры: «Только после извинений ФИФА и УЕФА»
17:56
5
Аршавин выиграл суд у Барановской о сокращении алиментов
17:31
4
Жирков ответил, есть ли в его коллекции советский танк
17:17
2
Бубнов: «При Карпине «Динамо» лучше выглядело, чем при Гусеве»
17:05
«Зенит» намерен перехватить бразильского форварда
16:54
16
«Локомотив» может продать легионера за 13 миллионов
16:16
2
«Балтика» начала переговоры о трансфере бывшего спартаковца
16:08
2
Пономарев – о депрессии у игрока «Спартака»: «Оштрафовать его к чертовой матери»
15:43
10
Баринов: «Мы уже проходили, когда из «Локомотива» хотели сделать свиноферму»
15:30
16
Черданцев дал совет «Спартаку» по усилению состава
15:15
16
Стало известно, сколько «Бешикташ» готов заплатить за Монтеса из «Локомотива»
14:38
Романцев объяснил, почему «Спартак» не выиграл еврокубок в 90-х
14:28
4
В ЦСКА прояснили ситуацию с возможными четырьмя сделками с «Партизаном»
14:14
«Бешикташ» готовит предложение по футболисту «Локомотива»
13:58
Жирков признался, что читает за рулем
13:29
7
85-летний Пономарев не жалуется на финансовое состояние: «Роста цен не вижу, ничего критичного, пенсия нормальная»
13:24
14
Рахимов: «Рубин» предлагал мне уйти по собственному желанию, но я не понимал, как это делать»
12:55
2
«Динамо» отговаривают от возвращения Захаряна
12:43
1
Жирков поделился первыми впечатлениями от тренерской работы
11:56
1
ВидеоАкинфеев показал шутливое видео, как играл в футбол еще при динозаврах
11:48
6
Бубнов внезапно покинул эфир во время передачи
11:39
15
Карпину посоветовали поучиться у тренера РПЛ
11:23
6
Экс-динамовец Макаров подробно высказался о конфликте с Гусевым
10:59
2
«Большие сомнения»: Генич – о новом трансфере «Зенита»
10:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 