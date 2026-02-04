«Небо и земля»: Макаров сравнил уровень чемпионатов Турции и России

Новичок «Кайсериспора» Денис Макаров сравнил уровень чемпионатов Турции и России после своего дебюта.

Макаров перешел из «Динамо» на правах свободного агента.

Игрок не захотел оставаться в «Динамо» из-за главного тренера Ролана Гусева.

Денис сыграл за «Кайсериспор» 1 матч – против «Галатасарая» (0:4).

– Как тебе Осимхен за 75 миллионов, Икарди?

– Техничные, быстрые, умные – прямо звери какие-то! Я пару раз вступал в борьбу и сразу почувствовал, что тут совсем другой уровень футбола. Против таких команд безумно интересно играть. Если бы у нас оставалось 14 таких матчей, я с удовольствием их сыграл бы. Без разницы, какой счeт. Рядом с такими футболистами, как Икарди, Осимхен, и ты можешь учиться. Идеальные условия для роста и развития.

– Контраст с РПЛ успел ощутить?

– В этой игре – конечно. Небо и земля. Я сразу прочувствовал разницу. Бегать без мяча 30 минут – очень тяжело (усмехается).

– Интенсивность игры тоже выше?

– По крайней мере, мне так показалось. Игра была: вперeд – назад, вперeд – назад. Без центра поля, всe очень быстро. Честно скажу: пришлось тяжело. Я же подготовку в «Кайсериспоре» пропустил – с корабля на бал фактически прыгнул. В физическом плане надо набирать ещe. Думаю, через пару недель уже буду полностью готов функционально.