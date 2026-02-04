«Ну как?»: Бубнов поражен зарплатой Макарова в «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о том, сколько «Динамо» платило Денису Макарову.

В конце января полузащитник расторг контракт с московским клубом и ушел в «Кайсериспор».

«Меня, знаешь, что больше всего удивляло? Как Макаров четыре с половиной года в «Динамо» мог получать зарплату 9 миллионов рублей в месяц? Ну как?

Это вопросы к тем, кто его подписывал. Когда он подписал контракт, он понял, что всe, футбол можно заканчивать, у нас всe в порядке, блин», – заявил Бубнов.