«Ну как?»: Бубнов поражен зарплатой Макарова в «Динамо»

Сегодня, 18:49
7

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о том, сколько «Динамо» платило Денису Макарову.

В конце января полузащитник расторг контракт с московским клубом и ушел в «Кайсериспор».

«Меня, знаешь, что больше всего удивляло? Как Макаров четыре с половиной года в «Динамо» мог получать зарплату 9 миллионов рублей в месяц? Ну как?

Это вопросы к тем, кто его подписывал. Когда он подписал контракт, он понял, что всe, футбол можно заканчивать, у нас всe в порядке, блин», – заявил Бубнов.

  • Макаров забил 22 гола и сделал 14 ассистов в 121 матче за «Динамо».
  • В 2021 году его купили за 7,5 миллиона евро.
  • У хавбека был конфликт с главным тренером Роланом Гусевым.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Кайсериспор Динамо Макаров Денис Бубнов Александр
Skull_Boy
1770221525
Обыкновенно и скажи за это оленеводу Миллеру, который в конвертах, как выяснилось, платит чернышам по ляму в месяц только европейскими рублями
Ответить
subbotaspartak
1770222613
Действительно. Как допустили? Может ли футболист получать 9млн в месяц? - спросил Латыпов у Губерниева и зарядил магазин...
Ответить
Кронштадт65
1770223268
ну вот! а то все ЗЕНИТ ЗЕНИТ
Ответить
Просто-333
1770225026
Без комментариев...
Ответить
