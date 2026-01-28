Бубнов: «При Карпине «Динамо» лучше выглядело, чем при Гусеве»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Динамо» стало играть хуже после смены главного тренера.

В ноябре в отставку ушел Валерий Карпин.

Его сменил Ролан Гусев, которого позднее утвердили на постоянной основе.

На зимних сборах динамовцы победили «Шанхай Шэньхуа» (2:2, 5:3 пен) и проиграли «Чэнду Жунчэн» (1:1, 3:4 пен).

«Специально посмотрел две игры «Динамо», мне интересно было, там некоторые игроки говорят, что что-то изменилось, другой подход. Потом, у Гусеве же претензии были к испанскому тренеру по физподготовке. Я не увидел вообще разницу в физподготовке.

Я игры видел московского «Динамо» при Карпине, испанский тренер когда был, они лучше выглядели.

Во всяком случае, там было видно, что они тренируют прессинг, а чтобы прессинг тренировать, нужно в хорошей функциональной готовности быть даже на фоне тех нагрузок», – сказал Бубнов.