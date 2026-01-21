Артига намекнул, почему «Рубин» уволил Рахимова

Главный тренер «Рубина» Франк Артига косвенно объяснил, почему уволен его предшественник Рашид Рахимов.

Рахимов возглавлял «Рубин» с апреля 2023 года.

Он вернул команду в РПЛ, после чего финишировал с казанцами на 8-м и 7-м месте в Премьер-лиге.

Сейчас «Рубин» на 7-м месте РПЛ.

«Руководство считает, что игроки, которые у нас есть, обладают уровнем, позволяющим нам претендовать на более высокие позиции в таблице. Это для них высокая оценка, но одновременно и требование, ответственность.

Хочу донести им и сделать их участниками этого процесса, в котором они являются главными действующими лицами. И, как уже сказал, на уровне штаба, как и на уровне игроков, я увидел и почувствовал очень хорошую готовность к нашей работе», – сказал Артига.