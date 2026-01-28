«Зенит» намерен перехватить бразильского форварда

«Зенит» включился в борьбу за нападающего «Фламенго» Уоллеса Яна.
20-летний футболист был близок к переходу в «Брагантино» за 10 миллионов евро, но переговоры между клубами зашли в тупик.
«Фламенго» предложили 5 миллионов сразу и аналогичную сумму в 2027 году – их этот вариант не устроил.
В ситуацию вмешался «Зенит», который готов заплатить требуемую сумму одним траншем.
- Уоллес забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 37 матчах на взрослом уровне.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
- Летом бразильцем интересовался ЦСКА.
Источник: O Globo