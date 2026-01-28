«Зенит» намерен перехватить бразильского форварда

«Зенит» включился в борьбу за нападающего «Фламенго» Уоллеса Яна.

20-летний футболист был близок к переходу в «Брагантино» за 10 миллионов евро, но переговоры между клубами зашли в тупик.

«Фламенго» предложили 5 миллионов сразу и аналогичную сумму в 2027 году – их этот вариант не устроил.

В ситуацию вмешался «Зенит», который готов заплатить требуемую сумму одним траншем.