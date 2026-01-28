Бердыев высказался о смерти Игнатьева

Курбан Бердыев сделал заявление по случаю смерти бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева.
«Смерть Бориса Игнатьева – огромная потеря для российского футбола, его семьи и близких. История нашей дружбы насчитывает много лет. Он был одним из самых искренних людей в мире.
О его человеческих качествах можно много сказать. Игнатьев был прекрасным семьянином, отцом и другом.
Он внес огромный вклад в развитие молодых футболистов и привел в футбол страны десятки профессиональных игроков.
Мы потеряли великого специалиста и друга с прекрасным сердцем», – сказал Бердыев.
- Игнатьев умер в ночь на 27 января. Ему было 85 лет.
- Он тренировал сборную России с 1996 по 1998 год. До этого был ассистентом в штабе национальной команды.
