  • В Азербайджане прокомментировали будущее 73-летнего Бердыева

В Азербайджане прокомментировали будущее 73-летнего Бердыева

Сегодня, 16:46
1

Спортивный директор «Турана» Самед Насибов высказался о будущем главного тренера команды Курбана Бердыева.

«С первого дня наше сотрудничество с Курбаном Бердыевым строится на принципах взаимного доверия, открытого диалога и высокого профессионализма. Результаты проделанной на сегодняшний день работы находят отражение как в игре команды на поле, так и в еe общем развитии, что ещe больше укрепляет нашу уверенность в правильности выбранного пути.

Мы не намерены ограничивать сотрудничество с Курбаном Бердыевым исключительно ближайшим сезоном. Наша цель – не только достижение краткосрочных результатов, но и реализация долгосрочного проекта, основанного на прочной структуре, сильном командном духе и устойчивых успехах. В этом контексте мы рассматриваем Курбана Бердыева как одну из ключевых фигур проекта и выражаем твeрдое намерение продолжать с ним сотрудничество на протяжении длительного времени», – сказал Насибов.

  • Бердыев в Товузе полтора года.
  • Команда идет на 4-м месте в чемпионате.
  • Бердыев дважды приводил «Рубин» к титулу РПЛ.

Источник: «Советский спорт»
Азербайджан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Туран Товуз Бердыев Курбан
Силу клуба Бердыева увидим в еврокубках, если конечно Туран туда попадет.
