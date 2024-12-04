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    • Президент «Сабаха» оценил стартовый период работы Березуцкого

    Президент «Сабаха» оценил стартовый период работы Березуцкого

    Президент «Сабаха» Магсуд Адыгезалов высказался о работе нового главного тренера Василия Березуцкого.

    • Российского специалиста назначили 25 ноября.
    • Это первый самостоятельный опыт экс-защитника ЦСКА.
    • С Березуцким заключили контракт на 2,5 года.
    • Под его руководством «Сабах» одержал 2 победы, в том числе над «Тураном» Курбана Бердыева в Кубке Азербайджана.

    – Как проходит адаптация Василия Березуцкого? Всем ли вы довольны в его подходе к работе?

    – С адаптацией у Василия Владимировича никаких проблем нет. Подход у него профессиональный, команда его сразу хорошо приняла. Мы довольны его работой.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.12.2024 19:35
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