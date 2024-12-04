Президент «Сабаха» оценил стартовый период работы Березуцкого

Президент «Сабаха» Магсуд Адыгезалов высказался о работе нового главного тренера Василия Березуцкого.

Российского специалиста назначили 25 ноября.

Это первый самостоятельный опыт экс-защитника ЦСКА.

С Березуцким заключили контракт на 2,5 года.

Под его руководством «Сабах» одержал 2 победы, в том числе над «Тураном» Курбана Бердыева в Кубке Азербайджана.

– Как проходит адаптация Василия Березуцкого? Всем ли вы довольны в его подходе к работе?

– С адаптацией у Василия Владимировича никаких проблем нет. Подход у него профессиональный, команда его сразу хорошо приняла. Мы довольны его работой.