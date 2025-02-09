Команда Василия Березуцкого обыграла команду Бердыева в чемпионате Азербайджана

В матче 22-го тура чемпионата Азербаджана «Сабах», возглавляемый россиянином Василием Березуцким, обыграл «Туран», главным тренером которого является Курбан Бердыев, со счетом 2:1.

«Сабах» прервал безвыигрышную серию из пяти матчей подряд. Команда занимает в чемпионате Азербайджана 5-е место с 31 очком после 22 матчей. «Туран Товуз» идет 4-м с 36 баллами.

Азербайджан. Премьер-лига. 22-й тур

Сабах – Туран Товуз – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Негуеба, 15; 1:1 – Сафранко, 50 (с пенальти); 2:1 – Секидика, 59.

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