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Казахстан. Первая лига
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Туран
€ 500 тыс
Туран
Туркестан
Казахстан. Первая лига
Стадион:
Туркестан арена
Сайт:
http://fc-turan.kz/
Тренер:
Абдухалик Бурибаев
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Окжетпес» – «Туран»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2027 с коэффициентом 1.70
2025.10.25 11:32
Трансляция
«Туран» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025
2025.10.18 14:50
«Туран» – «Елимай»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.10.17 10:38
«Женис» – «Туран»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.26 11:25
Трансляция
«Тобол» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025
2025.08.23 14:50
«Тобол» – «Туран»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.55
2025.08.22 10:02
«Туран» – «Кайсар»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.15 20:29
Трансляция
«Атырау» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2025
2025.08.09 14:50
«Жетысу» – «Туран»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 1.68
2025.08.02 10:09
Трансляция
«Туран» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2025
2025.07.27 16:50
«Туран» – «Ордабасы»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.07.26 09:45
Трансляция
«Астана» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июля 2025
2025.07.18 16:50
Прогноз на точный счeт матча «Астана» – «Туран»: Премьер-лига, 18 июля 2025
2025.07.17 10:22
Трансляция
«Туран» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2025
2025.07.12 16:50
«Туран» – «Кызыл-Жар»: прогноз на матч 12 июля с 64% вероятностью захода ставки
2025.07.11 13:23
Прогноз на точный счeт матча «Туран» – «Кызыл-Жар»: Премьер-лига Казахстана, 12 июля 2025
2025.07.11 10:09
Трансляция
«Кайрат» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июля 2025
2025.07.04 16:50
«Кайрат» – «Туран»: прогноз на матч 4 июля с 68% вероятностью захода ставки
2025.07.03 12:13
Прогноз на точный счeт матча «Кайрат» – «Туран»: Премьер-лига Казахстана, 4 июля 2025
2025.07.03 10:22
Трансляция
«Туран» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025
2025.06.29 14:50
«Туран» – «Актобе»: прогноз на матч 29 июня с 65% вероятностью захода ставки
2025.06.28 11:51
Прогноз на точный счет матча «Туран» – «Актобе»: Премьер-лига Казахстана, 29 июня 2025
2025.06.28 09:38
Трансляция
«Туран» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2025
2025.06.14 16:50
Прогноз на точный счeт матча «Туран» – «Женис»: Премьер-лига, 14 июня 2025
2025.06.13 10:34
Прогноз на точный счeт матча «Улытау» – «Туран»: Премьер-лига Казахстан, 31 мая 2025
2025.05.30 16:37
Трансляция
«Туран» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025
2025.05.25 16:50
Прогноз на точный счет матча «Туран» – «Тобол»: Премьер-лига, 25 мая 2025
2025.05.24 13:05
Прогноз на точный счет матча «Кайсар» – «Туран»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 14:36
Трансляция
«Туран» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2025
2025.05.14 16:50
Прогноз на точный счет матча «Туран» – «Тобол»: Кубок Казахстана, 1/4 финала, 14 мая 2025
2025.05.13 11:10
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