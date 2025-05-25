25.05.2025, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Туран
Туран
4-2-3-1
1
Хаткевич
2
Абдумажидов
56
Юденков
77
15
Пайович
77
Совпель
5
Миложко
7
Стасевич
23
Нурымбет
17
Умаров
9
Жумабек
3-1-2-3
1
Бусурманов
45
Миладинович
23
Эрланов
3
Асранкулов
11
Эль-Мессауди
8
Тагыберген
21
Жагоров
17
Чесноков
7
Жумашев
8
Энен
2
Абдумажидов
27
27
2
Абдумажидов
17
Умаров
14
Дорофеев
14
Дорофеев
17
Умаров
7
Жумашев
67
Калмырза
67
Калмырза
7
Жумашев
11
Эль-Мессауди
10
Мосиашвили
10
Мосиашвили
11
Эль-Мессауди
8
Энен
17
Зуев
17
Зуев
8
Энен
8
Тагыберген
15
Вукчевич
15
Вукчевич
8
Тагыберген
Остались в запасе
Туран
Тобол
78
Тимурбек Закиров
ВР
5
Аскар Сатышев
ЦЗ
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
11
Еркебулан Тойбеков
ЛВ
Главный тренер
Виталий Жуковский
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Остались в запасе
78
Тимурбек Закиров
ВР
5
Аскар Сатышев
ЦЗ
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
11
Еркебулан Тойбеков
ЛВ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Статистика матча Туран - Тобол
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Тобола», 10-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Тобол»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»