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  • «Туран» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

«Туран» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

25 мая 2025, 16:50
Туран
25.05.2025, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Тобол
36' И. Чесноков 74' А. Зуев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Туран
1
Егор Хаткевич
ВР
2
Одил Абдумажидов
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
77
K. Mukhtarov
ЦЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
77
Василий Совпель
ОП
5
Горан Миложко
ОП
23
Абинур Нурымбет
АП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
8
Давид Энен
ЛВ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Туран
78
Тимурбек Закиров
ВР
5
Аскар Сатышев
ЦЗ
11
Еркебулан Тойбеков
ЛВ
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
14
Константин Дорофеев
ЦФ
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
6
Эссьен Эдедем
ОП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
14
Николай Сигневич
ЦФ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
4-2-3-1
1
Хаткевич
2
Абдумажидов
56
Юденков
77
15
Пайович
77
Совпель
5
Миложко
7
Стасевич
23
Нурымбет
17
Умаров
9
Жумабек
3-1-2-3
1
Бусурманов
45
Миладинович
23
Эрланов
3
Асранкулов
11
Эль-Мессауди
8
Тагыберген
21
Жагоров
17
Чесноков
7
Жумашев
8
Энен
2
Абдумажидов
27
27
2
Абдумажидов
17
Умаров
14
Дорофеев
14
Дорофеев
17
Умаров
7
Жумашев
67
Калмырза
67
Калмырза
7
Жумашев
11
Эль-Мессауди
10
Мосиашвили
10
Мосиашвили
11
Эль-Мессауди
8
Энен
17
Зуев
17
Зуев
8
Энен
8
Тагыберген
15
Вукчевич
15
Вукчевич
8
Тагыберген
Остались в запасе
Туран
Тобол
78
Тимурбек Закиров
ВР
5
Аскар Сатышев
ЦЗ
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
11
Еркебулан Тойбеков
ЛВ
Главный тренер
Виталий Жуковский
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Остались в запасе
78
Тимурбек Закиров
ВР
5
Аскар Сатышев
ЦЗ
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
11
Еркебулан Тойбеков
ЛВ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Статистика матча Туран - Тобол
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Тобола», 10-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар»«Тобол»

«Туран» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Тобол Туран
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