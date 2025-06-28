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Прогноз на точный счет матча «Туран» – «Актобе»: Премьер-лига Казахстана, 29 июня 2025

28 июня 2025 9:17
Туран - Актобе
29 июн. 2025, воскресенье 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
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6.70
Точный счёт 1:2 в пользу «Актобе»
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29 июня на «Turkistan Arena» в рамках 14-го тура казахстанской Премьер-лиги встретятся команды с разными целями на сезон. «Туран» находится в зоне борьбы за выживание и не может прервать черную серию, тогда как «Актобе» временно застопорился в борьбе за лидирующие позиции. Учитывая динамику последних туров, этот матч может стать поворотным моментом для обеих сторон.

«Туран»

Команда проводит тяжелый отрезок: 6 поражений подряд, всего 11 очков и тревожная статистика как в атаке, так и в защите. За последние 5 туров коллектив забил лишь 3 мяча (в среднем 0.60 за игру) и пропустил 9 (1.80 за матч). Главной проблемой остаeтся организация игры в центре поля и низкая плотность в оборонительных линиях. Даже на родном стадионе клуб не выглядит уверенно: проигрывает и уступает по большинству ключевых статистических показателей. В атаке выделяется Стасевич, но его активности недостаточно для изменения общего хода матчей.

«Актобе»

Коллектив из западного Казахстана не может победить уже четыре тура подряд, хотя при этом по-прежнему входит в верхнюю часть таблицы. После 14 матчей на счету команды 26 очков. В последних пяти матчах «Актобе» забил 5 и пропустил 7 мячей. Команда регулярно создает моменты, но реализация подводит. Оборона также даeт сбои, особенно при игре флангами. Однако стоит отметить, что «Актобе» стабильно забивает – в 7 из последних 9 матчей. Ключевыми фигурами остаются Жайро Жан и полузащитники, обеспечивающие контроль в центре.

Факты о командах:

«Туран»

  • 6 поражений подряд
  • В среднем 0.60 гола за игру, 1.80 – пропущенных (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • Забивает крайне нерегулярно

«Актобе»

  • Не выигрывает в 4 турах подряд
  • В среднем 1.00 гола за матч, 1.40 – пропущенных (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • Уступил в последних 2 выездных играх

Личные встречи
14% (1)
0% (0)
86% (6)
6
Забитых мячей
12
0.86
В среднем за матч
1.71
2:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Актобе
2 : 1
09.03.2025
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Актобе
2 : 0
10.11.2024
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Туран
0 : 1
02.06.2024
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Актобе
3 : 2
24.10.2022
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Туран
0 : 2
12.07.2022
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Туран
1 : 2
24.10.2021
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Актобе
0 : 2
23.05.2021
Туран
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Прогноз на матч «Туран» – «Актобе»

Несмотря на неудачную серию, «Актобе» сохраняет качественный атакующий потенциал и заметное преимущество в классе. «Туран» же продолжает тонуть в проблемах и выглядит уязвимым как в игре один в один, так и в позиционной обороне. Вероятнее всего, гости воспользуются слабостями соперника и добьются минимальной победы, при этом «Туран» может рассчитывать на гол престижа.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Актобе».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Актобе» – коэффициент 6.70
  • Победа «Актобе» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Актобе» больше 1.5 – коэффициент 2.05

6.70
Точный счёт 1:2 в пользу «Актобе»
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Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Актобе Туран
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