29 июня на «Turkistan Arena» в рамках 14-го тура казахстанской Премьер-лиги встретятся команды с разными целями на сезон. «Туран» находится в зоне борьбы за выживание и не может прервать черную серию, тогда как «Актобе» временно застопорился в борьбе за лидирующие позиции. Учитывая динамику последних туров, этот матч может стать поворотным моментом для обеих сторон.

«Туран»

Команда проводит тяжелый отрезок: 6 поражений подряд, всего 11 очков и тревожная статистика как в атаке, так и в защите. За последние 5 туров коллектив забил лишь 3 мяча (в среднем 0.60 за игру) и пропустил 9 (1.80 за матч). Главной проблемой остаeтся организация игры в центре поля и низкая плотность в оборонительных линиях. Даже на родном стадионе клуб не выглядит уверенно: проигрывает и уступает по большинству ключевых статистических показателей. В атаке выделяется Стасевич, но его активности недостаточно для изменения общего хода матчей.

«Актобе»

Коллектив из западного Казахстана не может победить уже четыре тура подряд, хотя при этом по-прежнему входит в верхнюю часть таблицы. После 14 матчей на счету команды 26 очков. В последних пяти матчах «Актобе» забил 5 и пропустил 7 мячей. Команда регулярно создает моменты, но реализация подводит. Оборона также даeт сбои, особенно при игре флангами. Однако стоит отметить, что «Актобе» стабильно забивает – в 7 из последних 9 матчей. Ключевыми фигурами остаются Жайро Жан и полузащитники, обеспечивающие контроль в центре.

Факты о командах:

«Туран»

6 поражений подряд

В среднем 0.60 гола за игру, 1.80 – пропущенных (последние 5 матчей)

Пропускает в 6 последних матчах

Забивает крайне нерегулярно

«Актобе»

Не выигрывает в 4 турах подряд

В среднем 1.00 гола за матч, 1.40 – пропущенных (последние 5 игр)

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Уступил в последних 2 выездных играх

Прогноз на матч «Туран» – «Актобе»

Несмотря на неудачную серию, «Актобе» сохраняет качественный атакующий потенциал и заметное преимущество в классе. «Туран» же продолжает тонуть в проблемах и выглядит уязвимым как в игре один в один, так и в позиционной обороне. Вероятнее всего, гости воспользуются слабостями соперника и добьются минимальной победы, при этом «Туран» может рассчитывать на гол престижа.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Актобе».

Рекомендованные ставки: