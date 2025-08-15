Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Туран» – «Кайсар»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.85

15 августа 2025 20:13
Туран - Кайсар
16 авг. 2025, суббота 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Кайсара»
Сделать ставку

16 августа на «Turkistan Arena» состоится матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Туран» примет «Кайсар». Хозяева находятся в глубоком игровом кризисе, в то время как гости демонстрируют более стабильные результаты и уверенность в атакующих действиях.

«Туран»

Команда идeт на 13-м месте с 12 очками и уже 12 матчей подряд не знает побед. Проблема очевидна – слабая реализация и уязвимость обороны. «Туран» забил лишь 2 мяча в последних 5 встречах, пропустив при этом 15, что даeт в среднем 3 пропущенных за игру. Лидером атаки формально является Асылжан Аббас, но его скромные показатели (1 гол за 6 матчей) не позволяют переломить ситуацию. На домашнем поле команда тоже не показывает прогресса, и предстоящая встреча выглядит как очередное серьeзное испытание.

«Кайсар»

Коллектив из Кызылорды занимает 11-ю строчку с 18 очками и подходит к матчу с серией из 3 игр без поражений. Главная сила «Кайсара» – стабильность в атаке: команда забивает уже 11 матчей подряд, в среднем по 1,2 гола за игру в последних турах. Лидером нападения остаeтся Айбар Жаксылыков, оформивший 6 мячей в 19 матчах. Однако оборона нестабильна – 8 пропущенных мячей за 5 встреч. Несмотря на это, на фоне соперника «Кайсар» выглядит фаворитом благодаря более сбалансированным действиям в атаке и надeжности в ключевых моментах.

Факты о командах

«Туран»

  • Не выигрывает 13 матчей подряд
  • В среднем: 0.40 забито, 3.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 13 матчах подряд
  • 2 гола в 5 последних матчах

«Кайсар»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • Пропускает в 8 из 10 последних игр

Личные встречи
0% (0)
60% (3)
40% (2)
2
Забитых мячей
4
0.4
В среднем за матч
0.8
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Кайсар
1 : 0
18.05.2025
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Туран
0 : 1
27.10.2024
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Кайсар
1 : 1
15.06.2024
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Кайсар
0 : 0
13.06.2021
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Туран
1 : 1
04.04.2021
Кайсар

Прогноз на матч «Туран» – «Кайсар»

Разница в текущей форме и статистике очевидна: «Кайсар» стабильно реализует моменты и поддерживает голевую серию, тогда как «Туран» продолжает демонстрировать слабость в атаке и критическую нестабильность в обороне. Вероятнее всего, гости сумеют воспользоваться уязвимостью соперника и увезти победу, но с учeтом их собственной нестабильности сзади, хозяева могут рассчитывать хотя бы на один гол.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Кайсара» – коэффициент 1.85
  • Обе забьют – коэффициент 2.10

1.85
Победа «Кайсара»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Туран
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 