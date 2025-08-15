16 августа на «Turkistan Arena» состоится матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Туран» примет «Кайсар». Хозяева находятся в глубоком игровом кризисе, в то время как гости демонстрируют более стабильные результаты и уверенность в атакующих действиях.

«Туран»

Команда идeт на 13-м месте с 12 очками и уже 12 матчей подряд не знает побед. Проблема очевидна – слабая реализация и уязвимость обороны. «Туран» забил лишь 2 мяча в последних 5 встречах, пропустив при этом 15, что даeт в среднем 3 пропущенных за игру. Лидером атаки формально является Асылжан Аббас, но его скромные показатели (1 гол за 6 матчей) не позволяют переломить ситуацию. На домашнем поле команда тоже не показывает прогресса, и предстоящая встреча выглядит как очередное серьeзное испытание.

«Кайсар»

Коллектив из Кызылорды занимает 11-ю строчку с 18 очками и подходит к матчу с серией из 3 игр без поражений. Главная сила «Кайсара» – стабильность в атаке: команда забивает уже 11 матчей подряд, в среднем по 1,2 гола за игру в последних турах. Лидером нападения остаeтся Айбар Жаксылыков, оформивший 6 мячей в 19 матчах. Однако оборона нестабильна – 8 пропущенных мячей за 5 встреч. Несмотря на это, на фоне соперника «Кайсар» выглядит фаворитом благодаря более сбалансированным действиям в атаке и надeжности в ключевых моментах.

Факты о командах

«Туран»

Не выигрывает 13 матчей подряд

В среднем: 0.40 забито, 3.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 13 матчах подряд

2 гола в 5 последних матчах

«Кайсар»

Не проигрывает в 3 последних матчах

В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 11 матчах подряд

Пропускает в 8 из 10 последних игр

Прогноз на матч «Туран» – «Кайсар»

Разница в текущей форме и статистике очевидна: «Кайсар» стабильно реализует моменты и поддерживает голевую серию, тогда как «Туран» продолжает демонстрировать слабость в атаке и критическую нестабильность в обороне. Вероятнее всего, гости сумеют воспользоваться уязвимостью соперника и увезти победу, но с учeтом их собственной нестабильности сзади, хозяева могут рассчитывать хотя бы на один гол.

