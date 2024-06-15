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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайсар - Туран
Кайсар - Туран: обзор матча 15 июня 2024
Кайсар
15.06.2024, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Туран
31'
В. Громыко
12'
А. Архипов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсар - Туран
90'
+6
Замена
А. Сулей
️️️️
А. Яколиш
Замена
Г. Кобуладзе
️️️️
А. Кенесбек
90'
+4
90'
+4
Замена
М. Ваганов
️️️️
Б. Слука
90'
+4
Замена
А. Дмитриев
️️️️
Ф. Бен Шуг
Желтая карточка
Й. Пайович
81'
79'
Желтая карточка
В. Велкоски
Замена
Э. Алтынбеков
️️️️
В. Прындета
77'
Замена
Т. Жангылышбай
️️️️
А. Жаксылыков
77'
Желтая карточка
В. Прындета
74'
Замена
Ш. Норбеков
️️️️
Д. Бородин
46'
Желтая карточка
А. Кенесбек
45'
ГОЛ! 1:1!
В. Громыко
31'
Желтая карточка
Д. Нарзилдаев
28'
Пенальти не реализован!
Д. Бородин
12'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Архипов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
5
Горан Миложко
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Туран
78
Тимурбек Закиров
ВР
71
Бранислав Слука
ЛЗ
2
Марко Николич
ЦЗ
33
Виктор Велкоски
ЦЗ
55
Дэвид Мавутор
ОП
24
Никола Чучкич
АП
10
Феди Бен Шуг
АП
11
Леонардо Вака
ПВ
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
Туран
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
14
Самат Шамши
ПЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
11
Максим Ваганов
ЛП
77
Алишер Сулей
ЛВ
8
Артем Дмитриев
ОП
3-4-1-1-1
88
Сикач
15
Пайович
18
Прындета
56
Юденков
17
Калмуратов
10
Нарзилдаев
5
Миложко
5
Кенесбек
9
Бородин
55
Громыко
40
Жаксылыков
3-1-3-2
78
Закиров
2
Николич
33
Велкоски
71
Слука
55
Мавутор
70
Яколиш
10
Бен Шуг
24
Чучкич
9
Архипов
11
Вака
5
Кенесбек
40
Кобуладзе
40
Кобуладзе
5
Кенесбек
18
Прындета
7
Алтынбеков
7
Алтынбеков
18
Прындета
40
Жаксылыков
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
40
Жаксылыков
9
Бородин
30
Норбеков
30
Норбеков
9
Бородин
71
Слука
11
Ваганов
11
Ваганов
71
Слука
10
Бен Шуг
8
Дмитриев
8
Дмитриев
10
Бен Шуг
70
Яколиш
77
Сулей
77
Сулей
70
Яколиш
Остались в запасе
Кайсар
Туран
1
Нуримжан Салайдин
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
14
Самат Шамши
ПЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
1
Нуримжан Салайдин
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
14
Самат Шамши
ПЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Кайсар - Туран
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Туран
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Академия Онтустик
0 : 2
22.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Жайык
1 : 1
09.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Туран
4 : 1
18.09.2026
Елимай-М
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Актобе-М
1 : 3
10.09.2026
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