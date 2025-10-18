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  • «Туран» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

«Туран» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

18 октября 2025, 14:50
Туран
18.10.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
3 : 6
Завершен
Елимай
13' Б. Зульфикаров 43' Ю. Перцух 78' L. Čermelj
5' Р. Оразов 9' К. Ролон 27' И. Свиридов 49' Э. Плакка Фессу 72' Р. Муртазаев 80' Г. Кенжебек
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Туран
1
Евгений Гошев
ВР
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
30
Данила Игнатов
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
28
Роман Чирков
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
8
Кевин Ролон
ЛЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
23
Майком Давид
ОП
18
Рамазан Оразов
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Туран
16
Dauren Tokmagambetov
ВР
4
Luka Čermelj
ЦЗ
8
Erbolat Kuralbaev
ЦЗ
29
Abylhajyr Zulfikarov
ЦЗ
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
5
Asylbek Asan
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
17
S. Bakirov
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
11
A. Abbas
ЦФ
Елимай
1
Егор Цуприков
ВР
2
Егор Ткаченко
ПЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
3-4-1-2
1
Гошев
5
Орынбасар
30
Игнатов
72
Аскаров
24
6
Дарабаев
88
Перцух
28
Чирков
9
Абзалов
45
Зульфикаров
9
Абдулла
4-1-1-3-1
35
Коваль
4
Жумаханов
5
15
Чаласан
8
Ролон
23
Давид
18
Оразов
11
Свиридов
17
Пайруз
23
Кенжебек
77
Плакка Фессу
5
Орынбасар
4
4
5
Орынбасар
72
Аскаров
8
8
72
Аскаров
28
Хаджиев
28
Хаджиев
9
Абзалов
11
11
9
Абзалов
35
Коваль
1
Цуприков
1
Цуприков
35
Коваль
15
Чаласан
2
Ткаченко
2
Ткаченко
15
Чаласан
11
Свиридов
7
Муртазаев
7
Муртазаев
11
Свиридов
77
Плакка Фессу
17
Бахтияров
17
Бахтияров
77
Плакка Фессу
Остались в запасе
Туран
Елимай
16
Dauren Tokmagambetov
ВР
29
Abylhajyr Zulfikarov
ЦЗ
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
5
Asylbek Asan
ЦЗ
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
17
S. Bakirov
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
2
Ади Адамбаев
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
16
Dauren Tokmagambetov
ВР
29
Abylhajyr Zulfikarov
ЦЗ
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
5
Asylbek Asan
ЦЗ
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
17
S. Bakirov
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
Остались в запасе
2
Ади Адамбаев
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Туран - Елимай
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Елимая», 25-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Туран» – «Елимай»

«Туран» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Елимай Туран
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