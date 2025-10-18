18.10.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
3 : 6
Завершен
Составы команд
Туран
Туран
3-4-1-2
1
Гошев
5
Орынбасар
30
Игнатов
72
Аскаров
24
6
Дарабаев
88
Перцух
28
Чирков
9
Абзалов
45
Зульфикаров
9
Абдулла
4-1-1-3-1
35
Коваль
4
Жумаханов
5
15
Чаласан
8
Ролон
23
Давид
18
Оразов
11
Свиридов
17
Пайруз
23
Кенжебек
77
Плакка Фессу
5
Орынбасар
4
4
5
Орынбасар
72
Аскаров
8
8
72
Аскаров
28
Хаджиев
28
Хаджиев
9
Абзалов
11
11
9
Абзалов
35
Коваль
1
Цуприков
1
Цуприков
35
Коваль
15
Чаласан
2
Ткаченко
2
Ткаченко
15
Чаласан
11
Свиридов
7
Муртазаев
7
Муртазаев
11
Свиридов
77
Плакка Фессу
17
Бахтияров
17
Бахтияров
77
Плакка Фессу
Остались в запасе
Туран
Елимай
16
Dauren Tokmagambetov
ВР
29
Abylhajyr Zulfikarov
ЦЗ
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
5
Asylbek Asan
ЦЗ
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
17
S. Bakirov
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
2
Ади Адамбаев
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
16
Dauren Tokmagambetov
ВР
29
Abylhajyr Zulfikarov
ЦЗ
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
5
Asylbek Asan
ЦЗ
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
17
S. Bakirov
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
Остались в запасе
2
Ади Адамбаев
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Туран - Елимай
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Елимая», 25-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»