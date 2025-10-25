Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Окжетпес» – «Туран»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2027 с коэффициентом 1.70

25 октября 2025 11:49
Окжетпес - Туран
26 окт. 2025, воскресенье 13:00 | Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Х2
Сделать ставку

26 октября в 26-м туре Премьер-лиги Казахстана сыграют «Окжетпес» и «Туран». Матч пройдет в Кокшетау, начало – в 13:00 (мск).

«Окжетпес»

Команда Андрея Ферапонтова располагается на 8-й позиции, набрав 32 очка. «Окжетпес» добыл 9 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений, разница мячей – 33:40.

Последние результаты «Окжетпеса» в Премьер-лиге:

  • 19.10.25 «Ордабасы» – «Окжетпес» – 7:1;
  • 29.09.25 «Окжетпес» – «Астана» – 1:2;
  • 13.09.25 «Кызыл-Жар» – «Окжетпес» – 3:1.

«Туран»

«Туран» набрал 16 очков и занимает последнее место в таблице. Подопечные Виталия Жуковского добыли 4 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей – 22:54.

Предыдущие результаты «Турана» в Премьер-лиге:

  • 18.10.25 «Туран» – «Елимай» – 3:6;
  • 27.09.25 «Женис» – «Туран» – 6:3;
  • 13.09.25 «Туран» – «Улытау» – 1:1.

Очные встречи в Премьер-лиге

  • 02.03.25 «Туран» – «Окжетпес» – 2:0.

Прогноз на матч «Окжетпес» – «Туран»

Шансы «Турана» остаться в Премьер-лиге тают с каждым туром, но еще остаются. У «Окжетпеса» нет турнирной мотивации, но хозяева наверняка захотят взять реванш за поражение от аутсайдера в первом круге.

  • Прогноз – Х2 с кф. 1.70.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 6.40.

1.70
Х2
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига Туран Окжетпес
Другие прогнозы
25.10.2025
16:00
2.05
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе - Лечче
Победа «Удинезе»
25.10.2025
16:00
1.95
Италия. Серия А, 8 тур
Парма - Комо
Победа «Комо»
25.10.2025
16:30
1.85
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт - Санкт-Паули
Победа «Айнтрахта Франкфурт»
25.10.2025
16:30
1.70
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм - Хайденхайм
Победа «Хоффенхайма»
25.10.2025
16:30
2.00
Германия. Бундеслига, 8 тур
Гамбург - Вольфсбург
Победа «Гамбурга»
25.10.2025
16:30
1.75
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург - РБ Лейпциг
Победа «РБ Лейпцига»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 