26 октября в 26-м туре Премьер-лиги Казахстана сыграют «Окжетпес» и «Туран». Матч пройдет в Кокшетау, начало – в 13:00 (мск).

«Окжетпес»

Команда Андрея Ферапонтова располагается на 8-й позиции, набрав 32 очка. «Окжетпес» добыл 9 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений, разница мячей – 33:40.

Последние результаты «Окжетпеса» в Премьер-лиге:

19.10.25 «Ордабасы» – «Окжетпес» – 7:1;

29.09.25 «Окжетпес» – «Астана» – 1:2;

13.09.25 «Кызыл-Жар» – «Окжетпес» – 3:1.

«Туран»

«Туран» набрал 16 очков и занимает последнее место в таблице. Подопечные Виталия Жуковского добыли 4 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей – 22:54.

Предыдущие результаты «Турана» в Премьер-лиге:

18.10.25 «Туран» – «Елимай» – 3:6;

27.09.25 «Женис» – «Туран» – 6:3;

13.09.25 «Туран» – «Улытау» – 1:1.

Очные встречи в Премьер-лиге

02.03.25 «Туран» – «Окжетпес» – 2:0.

Прогноз на матч «Окжетпес» – «Туран»

Шансы «Турана» остаться в Премьер-лиге тают с каждым туром, но еще остаются. У «Окжетпеса» нет турнирной мотивации, но хозяева наверняка захотят взять реванш за поражение от аутсайдера в первом круге.