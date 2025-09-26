В 24-м туре казахстанской Премьер-лиги на «Астана Арене» встретятся «Женис» и «Туран». Обе команды проводят разный сезон: хозяева держатся в середине таблицы, а гости борются за выживание.

«Женис»

После 23 туров команда занимает 8 место с 31 очком. Несмотря на поражение в последнем туре от «Кайрата» (1:3), «Женис» уверенно чувствует себя на своeм поле: 9 домашних матчей подряд без поражений. В атаке ключевую роль играет Адилио, оформивший 7 голов за сезон. Команда демонстрирует стабильную результативность – в 6 последних матчах неизменно забивает. При этом оборона остаeтся проблемной: 9 пропущенных голов в 5 матчах и средний показатель 1.80 за игру.

«Туран»

Гости идут на 13-й позиции, набрав 16 очков. После ничьей с «Улытау» (1:1) положение в таблице остаeтся шатким. «Туран» крайне слабо играет в атаке, в последних 5 матчах забил всего 3 мяча, а в среднем – 0.60 гола за игру. В обороне ситуация ненамного лучше: команда пропускает в 15 из 17 последних матчей. На выезде серия без побед достигла 9 игр, и именно этот фактор серьeзно снижает шансы на успех в Астане.

Факты о командах

«Женис»

31 очко и 8 место в таблице

Не проигрывает дома 9 матчей подряд

В среднем: 1.40 гола забито, 1.80 пропущено за последние 5 игр

Забивает в 6 последних матчах

«Туран»

13 место и 16 очков

Не выигрывает в гостях 9 матчей подряд

В среднем: 0.60 гола забито, 1.00 пропущено за последние 5 игр

Пропускает в 15 из 17 последних матчей

Прогноз на матч «Женис» – «Туран»

Соперники подходят к матчу с разной динамикой. «Женис» стабильно набирает очки дома и способен навязать атакующую игру даже более сильным клубам. «Туран» же испытывает серьeзные проблемы с результативностью, редко забивая больше одного мяча. С учeтом домашнего преимущества и текущей формы фаворитом выглядит «Женис». Однако слабо организованная оборона хозяев оставляет шанс гостям отличиться. Наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев при умеренной результативности.

Рекомендованные ставки