«Женис» – «Туран»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

26 сентября 2025 11:29
Женис - Туран
27 сент. 2025, суббота 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Жениса»
Сделать ставку

В 24-м туре казахстанской Премьер-лиги на «Астана Арене» встретятся «Женис» и «Туран». Обе команды проводят разный сезон: хозяева держатся в середине таблицы, а гости борются за выживание.

«Женис»

После 23 туров команда занимает 8 место с 31 очком. Несмотря на поражение в последнем туре от «Кайрата» (1:3), «Женис» уверенно чувствует себя на своeм поле: 9 домашних матчей подряд без поражений. В атаке ключевую роль играет Адилио, оформивший 7 голов за сезон. Команда демонстрирует стабильную результативность – в 6 последних матчах неизменно забивает. При этом оборона остаeтся проблемной: 9 пропущенных голов в 5 матчах и средний показатель 1.80 за игру.

«Туран»

Гости идут на 13-й позиции, набрав 16 очков. После ничьей с «Улытау» (1:1) положение в таблице остаeтся шатким. «Туран» крайне слабо играет в атаке, в последних 5 матчах забил всего 3 мяча, а в среднем – 0.60 гола за игру. В обороне ситуация ненамного лучше: команда пропускает в 15 из 17 последних матчей. На выезде серия без побед достигла 9 игр, и именно этот фактор серьeзно снижает шансы на успех в Астане.

Факты о командах

«Женис»

  • 31 очко и 8 место в таблице
  • Не проигрывает дома 9 матчей подряд
  • В среднем: 1.40 гола забито, 1.80 пропущено за последние 5 игр
  • Забивает в 6 последних матчах

«Туран»

  • 13 место и 16 очков
  • Не выигрывает в гостях 9 матчей подряд
  • В среднем: 0.60 гола забито, 1.00 пропущено за последние 5 игр
  • Пропускает в 15 из 17 последних матчей

Личные встречи
67% (2)
33% (1)
0% (0)
4
Забитых мячей
1
1.33
В среднем за матч
0.33
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:2
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Туран
0 : 2
14.06.2025
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Туран
1 : 1
03.11.2024
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Женис
1 : 0
20.04.2024
Туран

Прогноз на матч «Женис» – «Туран»

Соперники подходят к матчу с разной динамикой. «Женис» стабильно набирает очки дома и способен навязать атакующую игру даже более сильным клубам. «Туран» же испытывает серьeзные проблемы с результативностью, редко забивая больше одного мяча. С учeтом домашнего преимущества и текущей формы фаворитом выглядит «Женис». Однако слабо организованная оборона хозяев оставляет шанс гостям отличиться. Наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев при умеренной результативности.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Жениса» – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Турана» меньше 1 – коэффициент 1.65

1.75
Победа «Жениса»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Казахстан. Премьер-лига Туран Женис
