Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Туран - Женис
Туран - Женис: обзор матча 03 ноября 2024
Туран
03.11.2024, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Женис
1'
П. Киреенко
75'
Я. Труфанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Туран - Женис
Желтая карточка
В. Василючек
90'
+5
Желтая карточка
P. Fejzaj
90'
+4
81'
Желтая карточка
J. Oliveira
Замена
А. Сулей
️️️️
A. Mishov
80'
75'
ГОЛ! 1:1!
Я. Труфанов
Замена
B. Mukashev
️️️️
Л. Вака
69'
63'
Замена
Я. Труфанов
️️️️
С. Волков
57'
Желтая карточка
G. Pantsulaia
46'
Замена
Л. Будински
️️️️
Б. Айтбаев
Красная карточка
П. Киреенко
45'
+3
40'
Желтая карточка
З. Тевзадзе
Желтая карточка
Р. Нурмугамет
5'
ГОЛ! 1:0!
П. Киреенко
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Туран
16
Владислав Василючек
ВР
2
Марко Николич
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
33
Виктор Велкоски
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
8
Артем Дмитриев
ОП
7
Plarent Fejzaj
ЦП
21
Eler Rakhimov
ЦП
11
Леонардо Вака
ПВ
19
Aleksandar Mishov
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Женис
22
Мирослав Лобанцев
ВР
15
Крыстиан Новак
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
14
Саян Муканов
ЦЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
11
Bruno Silva
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
60
João Oliveira
ЦП
14
G. Pantsulaia
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Туран
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
11
Максим Ваганов
ЛП
77
Алишер Сулей
ЛВ
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
44
Batyr Mukashev
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Женис
1
Темирлан Анарбеков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
25
Матия Ром
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
3-1-2-3-1
16
Василючек
2
Николич
22
Хомуха
33
Велкоски
8
Дмитриев
7
21
23
Нурмугамет
13
Киреенко
11
Вака
19
3-2-3-2
22
Лобанцев
6
Айтбаев
14
Муканов
5
15
Новак
5
Тевзадзе
11
5
Волков
60
19
Сантос
14
Шайхов
28
Хаджиев
28
Хаджиев
Шайхов
11
Вака
44
44
11
Вака
19
77
Сулей
77
Сулей
19
6
Айтбаев
32
Будински
32
Будински
6
Айтбаев
5
Волков
18
Труфанов
18
Труфанов
5
Волков
Остались в запасе
Туран
Женис
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
11
Максим Ваганов
ЛП
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
1
Темирлан Анарбеков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
25
Матия Ром
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
11
Максим Ваганов
ЛП
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
25
Матия Ром
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Статистика матча Туран - Женис
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Туран
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Академия Онтустик
0 : 2
22.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Жайык
1 : 1
09.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Туран
4 : 1
18.09.2026
Елимай-М
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Актобе-М
1 : 3
10.09.2026
Туран
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Новости команд
Все
Туран
Женис
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Ордабасы» и «Жениса» на победу в матче 29-го тура
23 октября
Экс-тренер «Спартака» Слишкович вскоре лишится работы
21 октября
1
«Тобол» – «Женис»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
16 октября
«Окжетпес» – «Туран»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2027 с коэффициентом 1.70
2025.10.25 11:32
«Туран» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025
2025.10.18 14:50
«Туран» – «Елимай»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.10.17 10:38
«Женис» – «Туран»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.26 11:25
«Тобол» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025
2025.08.23 14:50
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Ордабасы» и «Жениса» на победу в матче 29-го тура
23 октября
Экс-тренер «Спартака» Слишкович вскоре лишится работы
21 октября
1
«Тобол» – «Женис»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
16 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+