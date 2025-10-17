18 октября на стадионе «Turkistan Arena» в Туркестане пройдет матч 25-го тура чемпионата Казахстана, где местный «Туран» примет «Елимай». Команды находятся в разных частях таблицы, и перед игрой их разделяет 26 очков, однако обе регулярно радуют результативной игрой.

«Туран»

Хозяева замыкают турнирную таблицу, занимая 14-е место с 16 очками. Команда переживает непростую серию: три матча подряд без побед и десять пропущенных голов за пять последних встреч. При этом в атаке «Туран» играет смело, забивая в среднем больше одного мяча за игру. В прошлом туре клуб уступил «Женису» со счeтом 3:6, показав одновременно и атакующий потенциал, и уязвимость обороны. Главный бомбардир – Асылжан Аббас, отличившийся один раз за последние семь игр, что подчeркивает отсутствие ярко выраженного лидера в атаке. Команда много рискует и часто теряет концентрацию в концовках матчей.

«Елимай»

Гости находятся в верхней части таблицы и идут на пятом месте с 42 очками. Команда находится в отличной форме – серия из семи матчей без поражений, где было одержано четыре победы. В прошлом туре «Елимай» обыграл «Ордабасы» (2:1) и укрепил позиции в борьбе за еврокубки. Ключевой игрок – Меме Фессу, забивший девять голов за сезон. Команда активно играет в атаке, забивая во всех последних 13 матчах, но при этом регулярно допускает ошибки в обороне. В последних пяти встречах у «Елимая» – 12 забитых и 7 пропущенных мячей.

Факты о командах

«Туран»

Не выигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в 3 играх подряд

В среднем: 1.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 матчей)

16 очков после 24 туров

«Елимай»

Не проигрывает в 7 матчах подряд

Забивает в 13 встречах подряд

В среднем: 2.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Победа 2:1 над «Ордабасы» в последнем туре

Прогноз на матч «Туран» – «Елимай»

«Елимай» подходит к матчу в роли очевидного фаворита: команда стабильно набирает очки и демонстрирует мощный атакующий стиль. «Туран» же хоть и способен удивить впереди, но испытывает серьeзные трудности в обороне. Учитывая форму гостей и их результативность, стоит ожидать, что «Елимай» продолжит свою успешную серию. Однако «Туран» играет дома и может ответить хотя бы одним голом, ведь команда забивает даже в матчах против более сильных соперников. Вероятнее всего, зрителей ждeт открытая встреча с голами с обеих сторон, но с преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки