Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Туран» – «Елимай»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.43

17 октября 2025 10:39
Туран - Елимай
18 окт. 2025, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.43
Победа «Елимая»
Сделать ставку

18 октября на стадионе «Turkistan Arena» в Туркестане пройдет матч 25-го тура чемпионата Казахстана, где местный «Туран» примет «Елимай». Команды находятся в разных частях таблицы, и перед игрой их разделяет 26 очков, однако обе регулярно радуют результативной игрой.

«Туран»

Хозяева замыкают турнирную таблицу, занимая 14-е место с 16 очками. Команда переживает непростую серию: три матча подряд без побед и десять пропущенных голов за пять последних встреч. При этом в атаке «Туран» играет смело, забивая в среднем больше одного мяча за игру. В прошлом туре клуб уступил «Женису» со счeтом 3:6, показав одновременно и атакующий потенциал, и уязвимость обороны. Главный бомбардир – Асылжан Аббас, отличившийся один раз за последние семь игр, что подчeркивает отсутствие ярко выраженного лидера в атаке. Команда много рискует и часто теряет концентрацию в концовках матчей.

«Елимай»

Гости находятся в верхней части таблицы и идут на пятом месте с 42 очками. Команда находится в отличной форме – серия из семи матчей без поражений, где было одержано четыре победы. В прошлом туре «Елимай» обыграл «Ордабасы» (2:1) и укрепил позиции в борьбе за еврокубки. Ключевой игрок – Меме Фессу, забивший девять голов за сезон. Команда активно играет в атаке, забивая во всех последних 13 матчах, но при этом регулярно допускает ошибки в обороне. В последних пяти встречах у «Елимая» – 12 забитых и 7 пропущенных мячей.

Факты о командах

«Туран»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 3 играх подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 матчей)
  • 16 очков после 24 туров

«Елимай»

  • Не проигрывает в 7 матчах подряд
  • Забивает в 13 встречах подряд
  • В среднем: 2.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 2:1 над «Ордабасы» в последнем туре

Личные встречи
0% (0)
33% (1)
67% (2)
3
Забитых мячей
10
1
В среднем за матч
3.33
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Елимай
2 : 1
21.06.2025
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Елимай
6 : 0
17.08.2024
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Туран
2 : 2
23.06.2024
Елимай

Прогноз на матч «Туран» – «Елимай»

«Елимай» подходит к матчу в роли очевидного фаворита: команда стабильно набирает очки и демонстрирует мощный атакующий стиль. «Туран» же хоть и способен удивить впереди, но испытывает серьeзные трудности в обороне. Учитывая форму гостей и их результативность, стоит ожидать, что «Елимай» продолжит свою успешную серию. Однако «Туран» играет дома и может ответить хотя бы одним голом, ведь команда забивает даже в матчах против более сильных соперников. Вероятнее всего, зрителей ждeт открытая встреча с голами с обеих сторон, но с преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Елимая» – коэффициент 1.43
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90

1.43
Победа «Елимая»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Елимай Туран
Другие прогнозы
17.10.2025
19:00
1.60
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест - Витебск
Победа «Динамо-Брест»
17.10.2025
21:00
1.48
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Ахли - Аль-Шабаб
Победа «Аль-Ахли»
17.10.2025
21:30
1.88
Германия. Бундеслига, 7 тур
Унион - Боруссия М
Победа «Униона»
17.10.2025
21:45
1.86
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ - Страсбур
Победа «ПСЖ» и обе команды забьют
17.10.2025
22:00
1.85
Испания. Примера, 9 тур
Овьедо - Эспаньол
Победа «Эспаньола» с форой (0)
18.10.2025
08:00
1.90
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск - Сокол
Победа «СКА-Хабаровска»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 