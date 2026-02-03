Введите ваш ник на сайте
«Алавес» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на матч 4 февраля 2026 с коэффициентом 1.85

03 февраля 2026 9:08
Алавес - Реал Сосьедад
04 февр. 2026, среда 23:00 | Испания. Кубок, 1/4 финала
Перейти в онлайн матча
1.50
«Алавес» не проиграет и тотал меньше 3.5 голов
Сделать ставку

4 февраля состоится четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Алавес» на своем поле примет «Реал Сосьедад». Обе команды уверенно прошли предыдущие стадии турнира и подходят к игре в хорошей форме. Кубковый формат и плотный календарь добавляют матчу стратегического оттенка, где на первый план выходит надежность обороны и реализация моментов.

«Алавес»

«Алавес» демонстрирует уверенную игру именно в Кубке Испании. Команда выиграла четыре последних матча в рамках турнира, во всех этих встречах забивала и при этом не пропускала ни одного мяча. В пяти последних играх во всех соревнованиях «Алавес» забил 7 голов и пропустил 6, показывая сбалансированную, но не безошибочную игру. На своем поле команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, а против «Реал Сосьедада» «Алавес» забивает уже четыре очные встречи подряд.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» также успешно выступает в Кубке Испании и победил в четырех последних матчах турнира, стабильно отличаясь забитыми мячами. В последних пяти играх команда забила 10 голов при 6 пропущенных, что соответствует средней результативности 2.00 гола за матч. При этом «Реал Сосьедад» не проигрывает уже восемь встреч подряд, но оборона остается уязвимой – команда пропускает в десяти матчах кряду, что может стать проблемой в выездной игре.

Факты о командах

«Алавес»

  • Побеждает в 4 последних матчах Кубка Испании
  • Не пропускает в 4 последних кубковых играх
  • Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр)
  • Побеждает «Реал Сосьедад» в 4 последних очных матчах

«Реал Сосьедад»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.00 гола за матч
  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • Забивает в 9 последних встречах

Прогноз на матч «Алавес» – «Реал Сосьедад»

Матч обещает быть плотным и тактически насыщенным. «Алавес» традиционно надежен дома и уверенно действует в Кубке Испании, тогда как «Реал Сосьедад» делает ставку на атакующий стиль, но регулярно допускает ошибки в обороне. С учетом текущей формы и статистики личных встреч хозяева выглядят способными как минимум не уступить в основное время.

Рекомендованные ставки:

  • «Алавес» не проиграет и тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 2.1
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.95

1.50
«Алавес» не проиграет и тотал меньше 3.5 голов
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Испания. Кубок Реал Сосьедад Алавес
