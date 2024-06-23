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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Туран - Елимай
Туран - Елимай: обзор матча 23 июня 2024
Туран
23.06.2024, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Елимай
43'
А. Яколиш
90+4'
А. Дмитриев
33'
Д. Яшин
45+2'
С. Кейлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Туран - Елимай
Желтая карточка
А. Дмитриев
90'
+9
ГОЛ! 2:2!
А. Дмитриев
90'
+4
87'
Желтая карточка
Р. Тамбе
Замена
Р. Нурмугамет
️️️️
А. Сулей
84'
Желтая карточка
Н. Чучкич
81'
Замена
А. Сулей
️️️️
А. Архипов
69'
64'
Желтая карточка
Д. Яшин
64'
Замена
Р. Тамбе
️️️️
Р. Муртазаев
64'
Замена
И. Свиридов
️️️️
Ж. Пайруз
64'
Замена
Н. Золотов
️️️️
С. Кейлер
Красная карточка
М. Николич
61'
50'
Желтая карточка
Ж. Пайруз
46'
Замена
Д. Шмидт
️️️️
Б. Айтбаев
Замена
Б. Слука
️️️️
М. Ваганов
46'
Замена
Л. Вака
️️️️
А. Соколенко
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
С. Кейлер
ГОЛ! 1:1!
А. Яколиш
43'
Желтая карточка
А. Архипов
41'
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Яшин
26'
Желтая карточка
Б. Айтбаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Туран
78
Тимурбек Закиров
ВР
33
Виктор Велкоски
ЦЗ
2
Марко Николич
ЦЗ
71
Александр Соколенко
ПЗ
11
Максим Ваганов
ЛП
55
Дэвид Мавутор
ОП
8
Артем Дмитриев
ОП
10
Феди Бен Шуг
АП
24
Никола Чучкич
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Елимай
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Туран
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
71
Бранислав Слука
ЛЗ
14
Самат Шамши
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
11
Леонардо Вака
ПВ
Елимай
35
Николай Золотов
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
11
Иван Свиридов
ПВ
29
Роберт Тамбе
ЦФ
3-2-1-3-1
78
Закиров
33
Велкоски
2
Николич
71
Соколенко
55
Мавутор
8
Дмитриев
11
Ваганов
10
Бен Шуг
24
Чучкич
70
Яколиш
9
Архипов
4-2-3
78
Кавлинов
6
Айтбаев
88
Яшин
63
Сараванья
4
Кейлер
88
Перцух
7
Муртазаев
9
Тиуб
10
Нургалиев
17
Пайруз
11
Ваганов
71
Слука
71
Слука
11
Ваганов
9
Архипов
77
Сулей
77
Сулей
9
Архипов
Сулей
23
Нурмугамет
23
Нурмугамет
Сулей
71
Соколенко
11
Вака
11
Вака
71
Соколенко
4
Кейлер
35
Золотов
35
Золотов
4
Кейлер
6
Айтбаев
15
Шмидт
15
Шмидт
6
Айтбаев
17
Пайруз
11
Свиридов
11
Свиридов
17
Пайруз
7
Муртазаев
29
Тамбе
29
Тамбе
7
Муртазаев
Остались в запасе
Туран
Елимай
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
14
Самат Шамши
ПЗ
Главный тренер
Ринат Алюетов
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
14
Самат Шамши
ПЗ
Остались в запасе
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Туран - Елимай
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Туран
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Академия Онтустик
0 : 2
22.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Жайык
1 : 1
09.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Туран
4 : 1
18.09.2026
Елимай-М
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Актобе-М
1 : 3
10.09.2026
Туран
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Алтай
2 : 2
25.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Елимай
2 : 1
18.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Информация о матче
Стадион:
Туркестан арена
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