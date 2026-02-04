5 февраля в рамках 21 тура Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Фейха» примет «Аль-Нажму». Матч имеет принципиальное значение для команд с нижней части таблицы, однако текущее состояние соперников заметно различается. «Аль-Фейха» ведет борьбу за закрепление в середине таблицы, тогда как «Аль-Нажма» продолжает затяжную серию без побед и находится в зоне вылета.

После 19 туров «Аль-Фейха» набрал 20 очков и занимает 12 место. Команда демонстрирует нестабильную, но конкурентную игру, особенно на домашнем поле, где не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. В последних пяти встречах «Аль-Фейха» забил 7 голов и столько же пропустил, в среднем отличаясь 1.40 раза за матч. Лучший бомбардир команды Фешн Сакала забил 6 мячей в 18 играх и остается ключевой фигурой в атаке. При этом оборона регулярно допускает ошибки – команда пропускала в 8 из 10 последних матчей.

«Аль-Нажма»

«Аль-Нажма» переживает крайне тяжелый сезон. После 19 туров команда имеет всего 5 очков и замыкает турнирную таблицу. «Аль-Нажма» не может выиграть уже 19 матчей подряд в рамках Высшей лиги. В последних пяти играх команда забила лишь 3 мяча, пропустив 6, а средняя результативность составляет 0.60 гола за матч. Лучший бомбардир Лазаро отметился 5 голами в 16 встречах, однако поддержки от партнеров ему явно не хватает.

Факты о командах

«Аль-Фейха»

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

Забивает в среднем 1.40 гола за игру

Пропускает в среднем 1.40 гола за матч

Забивает «Аль-Нажме» в 3 последних очных встречах

«Аль-Нажма»

Не выигрывает в 17 последних матчах

Забивает в среднем 0.60 гола за игру

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч

Пропускает в 3 последних матчах подряд

Прогноз на матч «Аль-Фейха» – «Аль-Нажма»

Разница в турнирном положении, текущей форме и атакующем потенциале заметно склоняет матч в пользу хозяев. «Аль-Фейха» стабильно создает моменты и эффективнее реализует их, тогда как «Аль-Нажма» испытывает системные проблемы в атаке и психологии. Даже с учетом того, что гости нередко забивают этому сопернику, общий баланс сил остается в пользу хозяев.

Рекомендованные ставки: