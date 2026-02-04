Введите ваш ник на сайте
«Аль-Фейха» – «Аль-Нажма»: прогноз и ставки на матч 5 февраля 2026 с коэффициентом 1.65

04 февраля 2026 8:00
Аль-Фейха - Аль-Нажма
05 февр. 2026, четверг 18:20 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Аль-Фейхи»
Сделать ставку

5 февраля в рамках 21 тура Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Фейха» примет «Аль-Нажму». Матч имеет принципиальное значение для команд с нижней части таблицы, однако текущее состояние соперников заметно различается. «Аль-Фейха» ведет борьбу за закрепление в середине таблицы, тогда как «Аль-Нажма» продолжает затяжную серию без побед и находится в зоне вылета.

«Аль-Фейха»

После 19 туров «Аль-Фейха» набрал 20 очков и занимает 12 место. Команда демонстрирует нестабильную, но конкурентную игру, особенно на домашнем поле, где не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. В последних пяти встречах «Аль-Фейха» забил 7 голов и столько же пропустил, в среднем отличаясь 1.40 раза за матч. Лучший бомбардир команды Фешн Сакала забил 6 мячей в 18 играх и остается ключевой фигурой в атаке. При этом оборона регулярно допускает ошибки – команда пропускала в 8 из 10 последних матчей.

«Аль-Нажма»

«Аль-Нажма» переживает крайне тяжелый сезон. После 19 туров команда имеет всего 5 очков и замыкает турнирную таблицу. «Аль-Нажма» не может выиграть уже 19 матчей подряд в рамках Высшей лиги. В последних пяти играх команда забила лишь 3 мяча, пропустив 6, а средняя результативность составляет 0.60 гола за матч. Лучший бомбардир Лазаро отметился 5 голами в 16 встречах, однако поддержки от партнеров ему явно не хватает.

Факты о командах

«Аль-Фейха»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за матч
  • Забивает «Аль-Нажме» в 3 последних очных встречах

«Аль-Нажма»

  • Не выигрывает в 17 последних матчах
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд

Прогноз на матч «Аль-Фейха» – «Аль-Нажма»

Разница в турнирном положении, текущей форме и атакующем потенциале заметно склоняет матч в пользу хозяев. «Аль-Фейха» стабильно создает моменты и эффективнее реализует их, тогда как «Аль-Нажма» испытывает системные проблемы в атаке и психологии. Даже с учетом того, что гости нередко забивают этому сопернику, общий баланс сил остается в пользу хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Фейхи» – коэффициент 1.65
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.65
Победа «Аль-Фейхи»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Нажма Аль-Фейха
18+
