«Манчестер Сити» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки на матч 4 февраля 2026 с коэффициентом 2.6

03 февраля 2026 9:03
Манчестер Сити - Ньюкасл
04 февр. 2026, среда 23:00 | Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Перейти в онлайн матча
2.60
Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

4 февраля в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги «Манчестер Сити» примет «Ньюкасл» на своем поле. Первая встреча завершилась победой манчестерцев со счетом 2:0, что дает хозяевам комфортное преимущество перед решающей игрой. В такой ситуации именно «Ньюкасл» вынужден действовать более агрессивно, что может повлиять на характер встречи и темп матча.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» уверенно проходит текущий розыгрыш Кубка лиги и выиграл три последних матча в рамках турнира. Команда стабильно забивает – в трех последних встречах Кубка лиги манчестерцы неизменно отличались как минимум одним голом. В последних пяти матчах во всех турнирах «Сити» забил 7 мячей, при этом дома команда одержала три победы подряд. В противостояниях с «Ньюкаслом» «Манчестер Сити» забивает уже шесть матчей подряд и не проигрывает в 5 из 7 последних очных встреч.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» подходит к ответной игре с нестабильными результатами. В последних пяти матчах команда забила 5 голов и пропустила 7, допуская в среднем 1.40 мяча за игру. Гости пропускали в трех последних встречах, а средняя результативность составляет ровно один гол за матч. Поражение 0:2 в первой игре полуфинала заметно осложняет задачу, поскольку теперь «Ньюкаслу» необходимо идти вперед и рисковать, что может негативно сказаться на надежности обороны.

Факты о командах

«Манчестер Сити»

  • Побеждает в 3 последних матчах Кубка лиги
  • Забивает в 3 последних играх турнира
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Ньюкасла»
  • Забивает в среднем 1.40 гола за матч в последних 5 играх

«Ньюкасл»

  • Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.40 гола
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Проиграл «Манчестер Сити» 0:2 в первой игре полуфинала

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Ньюкасл»

Фактор домашнего поля, комфортное преимущество после первой встречи и стабильность «Манчестер Сити» в очных матчах делают хозяев фаворитом ответной игры. «Ньюкасл» будет вынужден раскрываться, что повышает вероятность голов и создает дополнительные возможности для команды из Манчестера.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.6
  • Фора «Манчестер Сити» (-1) – коэффициент 1.90

2.60
Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Кубок лиги Ньюкасл Манчестер Сити
