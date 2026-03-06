Введите ваш ник на сайте
«Ростов» – «Балтика»: прогноз и ставки на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 2.55

06 марта 2026 8:00
Ростов - Балтика
07 мар. 2026, суббота 16:45 | Россия. Премьер-лига, 20 тур
2.55
Тотал больше 2.5
7 марта в 20 туре чемпионата России «Ростов» примет «Балтику». Команды решают разные турнирные задачи: хозяева находятся ближе к нижней части таблицы, а гости ведут борьбу за еврокубковые позиции. По текущей форме и статистике матч может получиться упорным, но преимущество по стабильности находится на стороне калининградского клуба.

«Ростов»

«Ростов» после 19 туров занимает 11 место, набрав 21 очко. Команда переживает непростой отрезок: в последних матчах результаты нестабильные, а оборона регулярно допускает ошибки.

В пяти последних играх «Ростов» пропустил 12 мячей, что говорит о серьезных проблемах в защите. При этом команда продолжает находить моменты впереди – в трех последних матчах чемпионата ростовчане обязательно забивали. Лучший бомбардир команды – Егор Голенков, на счету которого 4 гола.

«Балтика»

«Балтика» проводит более уверенный сезон и занимает 5 место с 35 очками. Команда выглядит организованно и стабильно набирает очки.

В последних пяти матчах «Балтика» забила 6 мячей и пропустила 5. Лучший бомбардир команды – Брайан Хиль, на счету которого 10 голов. Команда также уверенно играет на выезде и не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей чемпионата.

Факты о командах

«Ростов»

  • Проигрывает 3 последних матча
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних матчах чемпионата

«Балтика»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Ростов» – «Балтика»

Команды подходят к матчу в разном состоянии. «Ростов» нестабилен и часто допускает ошибки в обороне, тогда как «Балтика» выглядит более организованной и уверенно играет против соперников из нижней части таблицы.

Статистика показывает, что ростовчане регулярно пропускают, а «Балтика» способна пользоваться подобными ошибками. При этом хозяева тоже нередко забивают, поэтому игра может получиться результативной.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.55
  • Х2 (Балтика не проиграет)

2.55
Тотал больше 2.5
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Балтика Ростов
18+
