Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Таавун» – «Аль-Фат»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.55

05 марта 2026 8:49
Аль-Таавун - Аль-Фат
06 мар. 2026, пятница 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Обе забьют — да
Сделать ставку

6 марта в рамках 25 тура высшей лиги Саудовской Аравии сыграют «Аль-Таавун» и «Аль-Фат». Хозяева держатся в верхней части таблицы, но затянувшаяся серия без побед давит на результат. Гости идут рядом с серединой, много забивают, но регулярно допускают ошибки в обороне. По цифрам это матч с хорошими шансами на голы с обеих сторон.

«Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» после 24 туров набрал 41 очко и идет на 6 месте. Команда уже 6 матчей не может выиграть в лиге, но важный плюс – стабильная результативность: в 5 последних турах «Аль-Таавун» неизменно забивает.

Лучший бомбардир – Рохер Мартинес (18 голов в 25 матчах). По последним пяти играм команда забила 6 и пропустила 8, то есть матчи часто проходят в режиме обмена моментами, а оборона дает сопернику шансы.

«Аль-Фат»

«Аль-Фат» идет 9-м с 28 очками после 24 туров. Команда тоже не идеальна сзади: серия из 11 матчей с пропущенными в лиге – показатель, который сложно игнорировать. При этом атака работает: в последних 5 играх – 7 голов, а в трех последних турах «Аль-Фат» забивает стабильно.

Ключевой игрок впереди – Матиас Варгас (9 голов в 24 матчах). Важно, что при неплохой результативности «Аль-Фат» пропускает в среднем 1.8 за матч на отрезке из пяти игр.

Факты о командах

«Аль-Таавун»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах лиги
  • Забивает в 5 последних матчах лиги
  • В среднем 1.20 забито и 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Побеждает «Аль-Фат» в 3 последних очных матчах
  • Забивает «Аль-Фату» в 8 последних очных матчах

«Аль-Фат»

  • Забивает в 3 последних матчах лиги
  • Пропускает в 11 последних матчах лиги
  • В среднем 1.40 забито и 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает «Аль-Таавуну» в 5 из 7 последних очных матчей

Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Аль-Фат»

По форме и трендам это игра, где логичнее отталкиваться от голов, а не от чистого исхода. «Аль-Таавун» не побеждает давно, но забивает почти в каждом матче и исторически удачно играет против «Аль-Фата». При этом оборона хозяев пропускает в 6 матчах подряд, а «Аль-Фат» идет на длинной серии с пропущенными и редко выдерживает низкий темп.

Оптимальный сценарий – результативный матч, где «Аль-Таавун» минимум не проиграет, а голы с обеих сторон выглядят очень вероятно.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 2.5

1.55
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фат Аль-Таавун
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 