6 марта в рамках 25 тура высшей лиги Саудовской Аравии сыграют «Аль-Таавун» и «Аль-Фат». Хозяева держатся в верхней части таблицы, но затянувшаяся серия без побед давит на результат. Гости идут рядом с серединой, много забивают, но регулярно допускают ошибки в обороне. По цифрам это матч с хорошими шансами на голы с обеих сторон.

«Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» после 24 туров набрал 41 очко и идет на 6 месте. Команда уже 6 матчей не может выиграть в лиге, но важный плюс – стабильная результативность: в 5 последних турах «Аль-Таавун» неизменно забивает.

Лучший бомбардир – Рохер Мартинес (18 голов в 25 матчах). По последним пяти играм команда забила 6 и пропустила 8, то есть матчи часто проходят в режиме обмена моментами, а оборона дает сопернику шансы.

«Аль-Фат»

«Аль-Фат» идет 9-м с 28 очками после 24 туров. Команда тоже не идеальна сзади: серия из 11 матчей с пропущенными в лиге – показатель, который сложно игнорировать. При этом атака работает: в последних 5 играх – 7 голов, а в трех последних турах «Аль-Фат» забивает стабильно.

Ключевой игрок впереди – Матиас Варгас (9 голов в 24 матчах). Важно, что при неплохой результативности «Аль-Фат» пропускает в среднем 1.8 за матч на отрезке из пяти игр.

Факты о командах

«Аль-Таавун»

Не выигрывает в 6 последних матчах лиги

Забивает в 5 последних матчах лиги

В среднем 1.20 забито и 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Побеждает «Аль-Фат» в 3 последних очных матчах

Забивает «Аль-Фату» в 8 последних очных матчах

«Аль-Фат»

Забивает в 3 последних матчах лиги

Пропускает в 11 последних матчах лиги

В среднем 1.40 забито и 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает «Аль-Таавуну» в 5 из 7 последних очных матчей

Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Аль-Фат»

По форме и трендам это игра, где логичнее отталкиваться от голов, а не от чистого исхода. «Аль-Таавун» не побеждает давно, но забивает почти в каждом матче и исторически удачно играет против «Аль-Фата». При этом оборона хозяев пропускает в 6 матчах подряд, а «Аль-Фат» идет на длинной серии с пропущенными и редко выдерживает низкий темп.

Оптимальный сценарий – результативный матч, где «Аль-Таавун» минимум не проиграет, а голы с обеих сторон выглядят очень вероятно.

Рекомендованные ставки: