6 марта в рамках 25 тура высшей лиги Саудовской Аравии состоится матч между «Аль-Халиджем» и «Аль-Хазмом». Команды находятся рядом в турнирной таблице и ведут борьбу за позиции в середине чемпионата. Оба клуба имеют проблемы в обороне, что делает встречу потенциально результативной.

«Аль-Халидж»

«Аль-Халидж» занимает 11 место после 24 туров, набрав 27 очков. Команда переживает сложный период – три поражения подряд в чемпионате. Еще одной проблемой является оборона: «Аль-Халидж» пропускает уже в 7 матчах подряд.

Лучшим бомбардиром команды является Джошуа Кинг, который забил 15 голов в 21 матче. В последних пяти играх команда забила 4 мяча и пропустила 7, что подтверждает нестабильность в защите.

«Аль-Хазм»

«Аль-Хазм» идет на 10 месте с 28 очками после 24 туров. Команда в целом демонстрирует более стабильные результаты, однако также регулярно допускает ошибки в обороне: серия из 14 матчей подряд с пропущенными мячами говорит сама за себя.

Лидером атаки остается Омар Аль-Сома, на счету которого 7 голов в 18 матчах. В последних пяти играх «Аль-Хазм» забил 6 мячей и пропустил 9, что подтверждает тенденцию к результативным матчам.

Факты о командах

«Аль-Халидж»

Проигрывает 3 последних матча

Пропускает в 7 последних матчах

В среднем 0.80 забито за игру в последних 5 матчах

В среднем 1.40 пропущено за игру в последних 5 матчах

Не проигрывает дома «Аль-Хазму» в 5 из 7 последних матчей

«Аль-Хазм»

Не выигрывает в 5 последних гостевых матчах

Пропускает в 14 матчах подряд

В среднем 1.20 забито за игру в последних 5 матчах

В среднем 1.80 пропущено за игру в последних 5 матчах

Забивает «Аль-Халиджу» в 7 последних очных матчах

Прогноз на матч «Аль-Халидж» – «Аль-Хазм»

Статистика показывает, что обе команды испытывают проблемы в обороне и регулярно пропускают. При этом атакующая линия способна создавать моменты: «Аль-Хазм» стабильно забивает в очных встречах, а «Аль-Халидж» имеет в составе результативного Джошуа Кинга.

Наиболее вероятным сценарием выглядит игра с голами с обеих сторон, поскольку ни одна из команд не демонстрирует надежной обороны.

Рекомендованные ставки: