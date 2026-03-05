6 марта состоится матч 19 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» примет «Шахтер». Хозяева находятся в нижней части таблицы и переживают сложный сезон, тогда как «Шахтер» уверенно лидирует в чемпионате и демонстрирует стабильные результаты. По текущей форме и статистике гости подходят к игре в статусе явного фаворита.
«Александрия»
«Александрия» после 17 туров набрала 11 очков и занимает 15 место в турнирной таблице. Команда переживает затяжной кризис: в чемпионате «Александрия» не может выиграть уже 10 матчей подряд.
Кроме того, клуб регулярно допускает ошибки в обороне – серия из 10 матчей с пропущенными мячами. В последних пяти играх команда забила 5 голов и столько же пропустила. Лучшим бомбардиром остается Теди Цара, на счету которого 4 гола в 20 матчах.
«Шахтер»
«Шахтер» уверенно лидирует в чемпионате, набрав 41 очко после 18 туров. Команда показывает стабильную игру и является самой результативной в лиге – 46 забитых мячей.
В последних пяти матчах «Шахтер» забил 10 голов и пропустил всего 3. Также стоит отметить надежную оборону – команда не пропускает уже 4 матча подряд. Лучшим бомбардиром является Кауан Элиаз, который забил 10 голов в 24 матчах.
Факты о командах
«Александрия»
- Не выигрывает в 10 последних матчах чемпионата
- Пропускает в 10 последних матчах лиги
- В среднем 1.00 забито и 1.00 пропущено (последние 5 игр)
- Не проигрывает дома в 8 последних матчах
«Шахтер»
- Лидер чемпионата после 18 туров
- Побеждает в 4 последних матчах
- Не пропускает в 4 последних матчах
- Забивает в 4 последних матчах
- В среднем 2.00 забито и 0.60 пропущено (последние 5 игр)
Прогноз на матч «Александрия» – «Шахтер»
Статистика и текущая форма команд заметно отличаются. «Шахтер» лидирует в чемпионате, много забивает и надежно играет в обороне. «Александрия», напротив, находится в сложном положении и давно не побеждает.
При этом очные встречи также говорят в пользу гостей – «Шахтер» выиграл три последних матча против этого соперника и регулярно забивает «Александрии». С учетом атакующего потенциала лидера чемпионата наиболее вероятным выглядит победа «Шахтера» с преимуществом.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Шахтера» с форой (-1.5) – коэффициент 1.55
- Индивидуальный тотал «Шахтера» больше 2