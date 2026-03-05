Введите ваш ник на сайте
«Александрия» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.55

05 марта 2026 8:34
Александрия - Шахтер
06 мар. 2026, пятница 14:00 | Украина. Премьер-лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Шахтера» с форой (-1.5)
Сделать ставку

6 марта состоится матч 19 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» примет «Шахтер». Хозяева находятся в нижней части таблицы и переживают сложный сезон, тогда как «Шахтер» уверенно лидирует в чемпионате и демонстрирует стабильные результаты. По текущей форме и статистике гости подходят к игре в статусе явного фаворита.

«Александрия»

«Александрия» после 17 туров набрала 11 очков и занимает 15 место в турнирной таблице. Команда переживает затяжной кризис: в чемпионате «Александрия» не может выиграть уже 10 матчей подряд.

Кроме того, клуб регулярно допускает ошибки в обороне – серия из 10 матчей с пропущенными мячами. В последних пяти играх команда забила 5 голов и столько же пропустила. Лучшим бомбардиром остается Теди Цара, на счету которого 4 гола в 20 матчах.

«Шахтер»

«Шахтер» уверенно лидирует в чемпионате, набрав 41 очко после 18 туров. Команда показывает стабильную игру и является самой результативной в лиге – 46 забитых мячей.

В последних пяти матчах «Шахтер» забил 10 голов и пропустил всего 3. Также стоит отметить надежную оборону – команда не пропускает уже 4 матча подряд. Лучшим бомбардиром является Кауан Элиаз, который забил 10 голов в 24 матчах.

Факты о командах

«Александрия»

  • Не выигрывает в 10 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 10 последних матчах лиги
  • В среднем 1.00 забито и 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает дома в 8 последних матчах

«Шахтер»

  • Лидер чемпионата после 18 туров
  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Не пропускает в 4 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем 2.00 забито и 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Александрия» – «Шахтер»

Статистика и текущая форма команд заметно отличаются. «Шахтер» лидирует в чемпионате, много забивает и надежно играет в обороне. «Александрия», напротив, находится в сложном положении и давно не побеждает.

При этом очные встречи также говорят в пользу гостей – «Шахтер» выиграл три последних матча против этого соперника и регулярно забивает «Александрии». С учетом атакующего потенциала лидера чемпионата наиболее вероятным выглядит победа «Шахтера» с преимуществом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Шахтера» с форой (-1.5) – коэффициент 1.55
  • Индивидуальный тотал «Шахтера» больше 2

1.55
Победа «Шахтера» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Украина. Премьер-лига Шахтер Александрия
