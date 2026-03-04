Введите ваш ник на сайте
«Лион» – «Ланс»: прогноз и ставки на матч 5 марта 2026 с коэффициентом 1.8

04 марта 2026 8:24
Лион - Ланс
05 мар. 2026, четверг 23:10 | Франция. Кубок, 1/4 финала
Перейти в онлайн матча
1.80
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

5 марта в 1/4 финала Кубка Франции «Лион» примет «Ланс». Обе команды уверенно идут по кубковой сетке и подходят к четвертьфиналу с сериями побед в турнире, но стилистика у соперников разная: «Лион» особенно силен дома и давно забивает в каждом матче, а «Ланс» на текущем отрезке выглядит максимально результативно и часто превращает встречи в игру на встречных курсах.

«Лион»

«Лион» остается одной из самых “домашних” команд по предоставленным вводным: 9 побед подряд на своем поле. В Кубке Франции команда тоже стабильна – три победы подряд и голы в трех последних матчах турнира. На пятиматчевом отрезке «Лион» забил 8 мячей и пропустил 6, то есть в среднем команда создает достаточно моментов (1.60 гола за игру), но при этом оборона не всегда выдерживает темп (1.20 пропущенного). Важный фактор перед матчем – серия из 15 игр с голами: «Лион» редко остается без момента и обычно забивает минимум один.

«Ланс»

«Ланс» подходит к четвертьфиналу в еще более яркой атакующей форме: 15 голов за последние пять матчей, в среднем 3.00 за игру. В Кубке Франции у команды также три победы подряд и обязательные голы на этом отрезке. При этом оборона «Ланса» не выглядит монолитной – 7 пропущенных за пять встреч (1.40 в среднем). Команда забивает уже 17 матчей подряд, что вместе с высокой результативностью делает ставку на голы одним из наиболее логичных направлений.

Факты о командах

«Лион»

  • Побеждает в 3 последних матчах Кубка Франции
  • Забивает в 3 последних матчах Кубка Франции
  • Побеждает в 9 последних домашних матчах
  • Забивает в 15 последних матчах
  • 8 голов в последних 5 играх (в среднем 1.60)
  • 6 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.20)

«Ланс»

  • Побеждает в 3 последних матчах Кубка Франции
  • Забивает в 3 последних матчах Кубка Франции
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 17 последних матчах
  • 15 голов в последних 5 играх (в среднем 3.00)
  • 7 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.40)

Прогноз на матч «Лион» – «Ланс»

Четвертьфинал кубка часто заставляет команды играть осторожнее, но по цифрам именно эта пара выглядит “верховой”. «Лион» дома почти всегда забивает и идет на серии побед, а «Ланс» сейчас слишком результативен, чтобы ожидать от него закрытого футбола даже на выезде. При этом обе команды пропускают на текущем отрезке, а значит, сценарий с голами в обе стороны выглядит наиболее вероятным. В выборе исхода можно дать небольшой плюс «Лиону» за фактор поля, но по надежности интереснее сыграть от результативности и подстраховки хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.8
  • «Лион» не проиграет (1X)

1.80
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Франция. Кубок Ланс Лион
