5 марта в 1/4 финала Кубка Франции «Лион» примет «Ланс». Обе команды уверенно идут по кубковой сетке и подходят к четвертьфиналу с сериями побед в турнире, но стилистика у соперников разная: «Лион» особенно силен дома и давно забивает в каждом матче, а «Ланс» на текущем отрезке выглядит максимально результативно и часто превращает встречи в игру на встречных курсах.

«Лион»

«Лион» остается одной из самых “домашних” команд по предоставленным вводным: 9 побед подряд на своем поле. В Кубке Франции команда тоже стабильна – три победы подряд и голы в трех последних матчах турнира. На пятиматчевом отрезке «Лион» забил 8 мячей и пропустил 6, то есть в среднем команда создает достаточно моментов (1.60 гола за игру), но при этом оборона не всегда выдерживает темп (1.20 пропущенного). Важный фактор перед матчем – серия из 15 игр с голами: «Лион» редко остается без момента и обычно забивает минимум один.

«Ланс»

«Ланс» подходит к четвертьфиналу в еще более яркой атакующей форме: 15 голов за последние пять матчей, в среднем 3.00 за игру. В Кубке Франции у команды также три победы подряд и обязательные голы на этом отрезке. При этом оборона «Ланса» не выглядит монолитной – 7 пропущенных за пять встреч (1.40 в среднем). Команда забивает уже 17 матчей подряд, что вместе с высокой результативностью делает ставку на голы одним из наиболее логичных направлений.

Факты о командах

«Лион»

Побеждает в 3 последних матчах Кубка Франции

Забивает в 3 последних матчах Кубка Франции

Побеждает в 9 последних домашних матчах

Забивает в 15 последних матчах

8 голов в последних 5 играх (в среднем 1.60)

6 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.20)

«Ланс»

Побеждает в 3 последних матчах Кубка Франции

Забивает в 3 последних матчах Кубка Франции

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 17 последних матчах

15 голов в последних 5 играх (в среднем 3.00)

7 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.40)

Прогноз на матч «Лион» – «Ланс»

Четвертьфинал кубка часто заставляет команды играть осторожнее, но по цифрам именно эта пара выглядит “верховой”. «Лион» дома почти всегда забивает и идет на серии побед, а «Ланс» сейчас слишком результативен, чтобы ожидать от него закрытого футбола даже на выезде. При этом обе команды пропускают на текущем отрезке, а значит, сценарий с голами в обе стороны выглядит наиболее вероятным. В выборе исхода можно дать небольшой плюс «Лиону» за фактор поля, но по надежности интереснее сыграть от результативности и подстраховки хозяев.

Рекомендованные ставки: