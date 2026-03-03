Введите ваш ник на сайте
«Райо Вальекано» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 4 марта 2026 с коэффициентом 1.7

03 марта 2026 9:33
Райо Вальекано - Овьедо
04 мар. 2026, среда 21:00 | Испания. Примера, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Райо Вальекано»
Сделать ставку

4 марта в рамках Ла Лиги «Райо Вальекано» примет «Овьедо». Это противостояние середняка, находящегося в неплохой форме, и безнадежного аутсайдера, замыкающего турнирную таблицу. Хозяева стабильно забивают и имеют историческое преимущество, гости переживают кризис, не могут выиграть и катастрофически пропускают.

«Райо Вальекано»

Мадридский клуб занимает 15-е место и находится в неплохой форме, не проигрывая в 3 последних матчах Ла Лиги. Команда забивает в 5 последних матчах чемпионата подряд (1.40 гола в среднем за последние 5 игр). Оборона «Райо» нестабильна (1.40 пропуска в среднем), но атакующий потенциал позволяет компенсировать недостатки. Дома хозяева традиционно опасны и имеют положительную статистику против «Овьедо».

«Овьедо»

Астурийский клуб занимает последнее, 20-е место в Ла Лиге и переживает тяжелый сезон. Команда не выигрывает в 3 последних матчах и пропускает в 3 подряд. Оборона «Овьедо» катастрофична: 9 пропущенных голов в последних 5 играх (1.80 в среднем). Атака работает слабо (1.00 гола в среднем). В первом круге команды сыграли вничью (0:0), но текущая форма гостей внушает опасения.

Факты о командах:

«Райо Вальекано»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги.
  • Забивает в 5 последних матчах (1.40 в среднем).
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
  • 15-е место в турнире (27 очков).

«Овьедо»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах.
  • Пропускает в 3 последних матчах (1.80 в среднем).
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
  • 20-е место в турнире (17 очков).

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Овьедо»

«Райо Вальекано» имеет преимущество в классе, форме и домашней статистике. «Овьедо» находится в кризисе, много пропускает и не может выиграть. Учитывая, что хозяева стабильно забивают, а гости регулярно пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Райо» с разницей в 1-2 мяча.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Райо Вальекано» – коэффициент 1.7.
  • Тотал меньше 2.5 голов

1.70
Победа «Райо Вальекано»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Овьедо Райо Вальекано
