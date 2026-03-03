4 марта в рамках Ла Лиги «Райо Вальекано» примет «Овьедо». Это противостояние середняка, находящегося в неплохой форме, и безнадежного аутсайдера, замыкающего турнирную таблицу. Хозяева стабильно забивают и имеют историческое преимущество, гости переживают кризис, не могут выиграть и катастрофически пропускают.

«Райо Вальекано»

Мадридский клуб занимает 15-е место и находится в неплохой форме, не проигрывая в 3 последних матчах Ла Лиги. Команда забивает в 5 последних матчах чемпионата подряд (1.40 гола в среднем за последние 5 игр). Оборона «Райо» нестабильна (1.40 пропуска в среднем), но атакующий потенциал позволяет компенсировать недостатки. Дома хозяева традиционно опасны и имеют положительную статистику против «Овьедо».

«Овьедо»

Астурийский клуб занимает последнее, 20-е место в Ла Лиге и переживает тяжелый сезон. Команда не выигрывает в 3 последних матчах и пропускает в 3 подряд. Оборона «Овьедо» катастрофична: 9 пропущенных голов в последних 5 играх (1.80 в среднем). Атака работает слабо (1.00 гола в среднем). В первом круге команды сыграли вничью (0:0), но текущая форма гостей внушает опасения.

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Овьедо»

«Райо Вальекано» имеет преимущество в классе, форме и домашней статистике. «Овьедо» находится в кризисе, много пропускает и не может выиграть. Учитывая, что хозяева стабильно забивают, а гости регулярно пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Райо» с разницей в 1-2 мяча.

Рекомендованные ставки: