4 марта состоится первый матч полуфинала Кубка России между ЦСКА и Краснодаром. Обе команды находятся в хорошей форме, но ЦСКА, играющий дома, будет иметь преимущество, несмотря на серию нестабильных результатов в последних играх. Краснодар также в хорошей форме, но выездные матчи могут создать дополнительные трудности.

ЦСКА

ЦСКА подходит к матчу с хорошими результатами в Кубке России, но команда продолжает испытывать трудности в обороне. В последних 5 играх команда забила 8 голов, но и пропустила 7. В атаке ЦСКА выглядит уверенно, но защита остается уязвимой. В этом матче ЦСКА предстоит сыграть на своем поле, что дает дополнительные шансы, но команде необходимо улучшить оборону для уверенной победы.

«Краснодар»

Краснодар в Кубке России уверенно идет к полуфиналу, победив в последних 7 матчах. В последних 5 играх команда забила 9 голов и пропустила 5. Несмотря на хорошие атакующие действия, защита гостей временами дает сбои, что может быть опасно в выездной игре. Краснодару предстоит сложный матч в Москве, но их атакующий потенциал позволяет рассчитывать на забитые голы.

Факты о командах

ЦСКА

Побеждает в 4 из 5 последних матчей в Кубке России

Забивает в 8 последних матчах против Краснодар

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

8 голов в последних 5 играх (в среднем 1.60)

7 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.40)

«Краснодар»

Побеждает в 7 последних матчах Кубка России

Забивает в 3 последних матчах Кубка России

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

9 голов в последних 5 играх (в среднем 1.80)

5 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.00)

Побеждает ЦСКА в 5 из 8 последних матчей

Прогноз на матч ЦСКА – «Краснодар»

ЦСКА дома будет фаворитом, но его оборона не идеальна, и Краснодар способен наказать за ошибки. В атаке обе команды проявляют себя стабильно, что дает основания ожидать результативную игру. Команды, вероятно, обменяются голами, а игра будет напряженной, с возможными моментами у обеих команд.

Рекомендованные ставки: