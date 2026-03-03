Введите ваш ник на сайте
ЦСКА – «Краснодар»: прогноз и ставки на матч 4 марта 2026 с коэффициентом 1.9

03 марта 2026 8:44
ЦСКА - Краснодар
04 мар. 2026, среда 20:45 | Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Перейти в онлайн матча
1.90
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

4 марта состоится первый матч полуфинала Кубка России между ЦСКА и Краснодаром. Обе команды находятся в хорошей форме, но ЦСКА, играющий дома, будет иметь преимущество, несмотря на серию нестабильных результатов в последних играх. Краснодар также в хорошей форме, но выездные матчи могут создать дополнительные трудности.

ЦСКА

ЦСКА подходит к матчу с хорошими результатами в Кубке России, но команда продолжает испытывать трудности в обороне. В последних 5 играх команда забила 8 голов, но и пропустила 7. В атаке ЦСКА выглядит уверенно, но защита остается уязвимой. В этом матче ЦСКА предстоит сыграть на своем поле, что дает дополнительные шансы, но команде необходимо улучшить оборону для уверенной победы.

«Краснодар»

Краснодар в Кубке России уверенно идет к полуфиналу, победив в последних 7 матчах. В последних 5 играх команда забила 9 голов и пропустила 5. Несмотря на хорошие атакующие действия, защита гостей временами дает сбои, что может быть опасно в выездной игре. Краснодару предстоит сложный матч в Москве, но их атакующий потенциал позволяет рассчитывать на забитые голы.

Факты о командах

ЦСКА

  • Побеждает в 4 из 5 последних матчей в Кубке России
  • Забивает в 8 последних матчах против Краснодар
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей
  • 8 голов в последних 5 играх (в среднем 1.60)
  • 7 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.40)

«Краснодар»

  • Побеждает в 7 последних матчах Кубка России
  • Забивает в 3 последних матчах Кубка России
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • 9 голов в последних 5 играх (в среднем 1.80)
  • 5 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.00)
  • Побеждает ЦСКА в 5 из 8 последних матчей

Прогноз на матч ЦСКА – «Краснодар»

ЦСКА дома будет фаворитом, но его оборона не идеальна, и Краснодар способен наказать за ошибки. В атаке обе команды проявляют себя стабильно, что дает основания ожидать результативную игру. Команды, вероятно, обменяются голами, а игра будет напряженной, с возможными моментами у обеих команд.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.9
  • ЦСКА не проиграет (1X)

1.90
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Краснодар ЦСКА
