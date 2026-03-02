Введите ваш ник на сайте
«НЕК» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 1.45

02 марта 2026 9:00
НЕК - ПСВ
03 мар. 2026, вторник 22:00 | Нидерланды. Кубок, 1/2 финала
1.45
Тотал больше 3
3 марта в полуфинале Кубка Нидерландов «НЕК» сыграет с ПСВ. Обе команды уверенно проходят кубковую дистанцию и подходят к решающей стадии с результативной атакой, что делает встречу потенциально открытой. При этом у хозяев заметны проблемы в обороне, тогда как гости чаще выигрывают за счет высокого темпа впереди.

«НЕК»

Команда побеждает в четырех последних матчах Кубка Нидерландов и стабильно забивает в турнире. Однако на дистанции из пяти игр оборона допускает слишком много – 9 пропущенных при 9 забитых. Даже в чемпионате последние результаты показывают, что «НЕК» сложно удерживать преимущество: ничьи с «Аяксом» и «Спартой», поражение от «Фортуны Ситтард» 2:3. При этом в атаке команда регулярно находит свои моменты.

ПСВ

ПСВ подходит к полуфиналу с мощной атакующей серией: 13 голов за последние пять матчей и победы в трех последних кубковых встречах. Команда забивает в каждом из трех последних матчей Кубка Нидерландов и уверенно обыграла «Херенвен» 4:1 в предыдущем раунде. При этом защита не идеальна – 6 пропущенных за пять игр, что повышает вероятность результативного сценария.

Факты о командах

«НЕК»

  • Побеждает в 4 последних матчах Кубка Нидерландов
  • Забивает в 4 последних матчах Кубка
  • 9 голов в последних 5 играх (в среднем 1.80)
  • 9 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.80)
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей

ПСВ

  • Побеждает в 3 последних матчах Кубка Нидерландов
  • Забивает в 3 последних матчах Кубка
  • 13 голов в последних 5 играх (в среднем 2.60)
  • 6 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.20)
  • В последних очных матчах с «НЕК» забивает 5 и более голов по предоставленным результатам

Прогноз на матч «НЕК» – ПСВ

Полуфинал Кубка Нидерландов между командами с результативной атакой редко проходит в закрытом стиле. «НЕК» регулярно забивает, но так же стабильно пропускает, а ПСВ в последних матчах демонстрирует высокую реализацию моментов. Учитывая историю очных встреч, где матчи часто получаются результативными (5:3 и 3:3), логично ожидать игру с голами, где гости будут чаще создавать давление за счет класса и темпа.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.45
  • Победа ПСВ – коэффициент 1.70

1.45
Тотал больше 3
Автор: Миронов Николай
Нидерланды. Кубок ПСВ НЕК
