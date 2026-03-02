3 марта в полуфинале Кубка Нидерландов «НЕК» сыграет с ПСВ. Обе команды уверенно проходят кубковую дистанцию и подходят к решающей стадии с результативной атакой, что делает встречу потенциально открытой. При этом у хозяев заметны проблемы в обороне, тогда как гости чаще выигрывают за счет высокого темпа впереди.

«НЕК»

Команда побеждает в четырех последних матчах Кубка Нидерландов и стабильно забивает в турнире. Однако на дистанции из пяти игр оборона допускает слишком много – 9 пропущенных при 9 забитых. Даже в чемпионате последние результаты показывают, что «НЕК» сложно удерживать преимущество: ничьи с «Аяксом» и «Спартой», поражение от «Фортуны Ситтард» 2:3. При этом в атаке команда регулярно находит свои моменты.

ПСВ

ПСВ подходит к полуфиналу с мощной атакующей серией: 13 голов за последние пять матчей и победы в трех последних кубковых встречах. Команда забивает в каждом из трех последних матчей Кубка Нидерландов и уверенно обыграла «Херенвен» 4:1 в предыдущем раунде. При этом защита не идеальна – 6 пропущенных за пять игр, что повышает вероятность результативного сценария.

Факты о командах

«НЕК»

Побеждает в 4 последних матчах Кубка Нидерландов

Забивает в 4 последних матчах Кубка

9 голов в последних 5 играх (в среднем 1.80)

9 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.80)

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

ПСВ

Побеждает в 3 последних матчах Кубка Нидерландов

Забивает в 3 последних матчах Кубка

13 голов в последних 5 играх (в среднем 2.60)

6 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.20)

В последних очных матчах с «НЕК» забивает 5 и более голов по предоставленным результатам

Прогноз на матч «НЕК» – ПСВ

Полуфинал Кубка Нидерландов между командами с результативной атакой редко проходит в закрытом стиле. «НЕК» регулярно забивает, но так же стабильно пропускает, а ПСВ в последних матчах демонстрирует высокую реализацию моментов. Учитывая историю очных встреч, где матчи часто получаются результативными (5:3 и 3:3), логично ожидать игру с голами, где гости будут чаще создавать давление за счет класса и темпа.

Рекомендованные ставки: