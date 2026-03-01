2 марта в 27 туре итальянской Серии А «Удинезе» примет «Фиорентину». Хозяева идут в середине таблицы: 12 место и 32 очка после 26 туров. «Фиорентина» располагается ниже, на 16 позиции с 24 баллами, но по текущей динамике выглядит увереннее и прибавила в атаке.

«Удинезе»

Команда подходит к встрече на серии из трех поражений в чемпионате и в каждом из этих матчей пропускала. При этом общие цифры за последние 5 игр не выглядят катастрофой: 6 забитых и 6 пропущенных, то есть в среднем по 1.2 гола в обе стороны. Главная опора впереди по статистике сезона – Кинан Дэвис (7 голов в 24 матчах), но на фоне текущего спада «Удинезе» важно стабилизировать игру без мяча, иначе любая потеря будет наказываться.

«Фиорентина»

«Фиорентина» набрала ход: не проигрывает в трех последних турах Серии А и забивает в девяти матчах чемпионата подряд. В последних 5 играх у команды 10 голов, то есть в среднем 2.0 за матч, но оборона не безошибочна (7 пропущенных за тот же период). Лучший бомбардир – Мойзе Кин (9 голов в 28 матчах). Важная деталь по свежей форме: «Фиорентина» идет от результативных матчей и, судя по цифрам, комфортно чувствует себя в открытом футболе.

Факты о командах:

«Удинезе»

12 место: 32 очка после 26 туров

3 поражения подряд в Серии А

Пропускает в 3 последних матчах чемпионата

Последние 5 матчей: 6 забито, 6 пропущено

Средние показатели за 5 игр: 1.20 забито, 1.20 пропущено

«Фиорентина»

16 место: 24 очка после 26 туров

Не проигрывает в 3 последних матчах Серии А

Забивает в 9 последних матчах Серии А подряд (и в целом в 12 последних матчах)

Последние 5 матчей: 10 забито, 7 пропущено

Средние показатели за 5 игр: 2.00 забито, 1.40 пропущено

Очные встречи

«Фиорентина» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Удинезе»

«Фиорентина» забивает «Удинезе» в 6 последних очных матчах

«Удинезе» забивает «Фиорентине» в 4 последних очных матчах

Последняя очная встреча: «Фиорентина» – «Удинезе» 5:1 (21.12.2025)

Прогноз на матч «Удинезе» – «Фиорентина»

По таблице «Удинезе» выше, но по текущей форме преимущество на стороне «Фиорентины»: команда стабильно забивает и в последних турах выглядит острее. При этом «Удинезе» дома способен цепляться за результат, а статистика очных встреч намекает на голы с обеих сторон: оба клуба регулярно забивают друг другу.

Ключевой сценарий здесь – матч с моментами и обменом голами. «Фиорентина» в атаке сейчас эффективнее, а «Удинезе» на серии поражений и с не самой надежной обороной в последних турах. Поэтому оптимально смотреть в сторону ставки, которая не привязана жестко к победителю, но отражает тенденцию к результативности.

Рекомендованные ставки: