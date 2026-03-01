Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Удинезе» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 2 марта 2026 с коэффициентом 2.02

01 марта 2026 8:57
Удинезе - Фиорентина
02 мар. 2026, понедельник 22:45 | Италия. Серия А, 27 тур
Перейти в онлайн матча
2.02
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

2 марта в 27 туре итальянской Серии А «Удинезе» примет «Фиорентину». Хозяева идут в середине таблицы: 12 место и 32 очка после 26 туров. «Фиорентина» располагается ниже, на 16 позиции с 24 баллами, но по текущей динамике выглядит увереннее и прибавила в атаке.

«Удинезе»

Команда подходит к встрече на серии из трех поражений в чемпионате и в каждом из этих матчей пропускала. При этом общие цифры за последние 5 игр не выглядят катастрофой: 6 забитых и 6 пропущенных, то есть в среднем по 1.2 гола в обе стороны. Главная опора впереди по статистике сезона – Кинан Дэвис (7 голов в 24 матчах), но на фоне текущего спада «Удинезе» важно стабилизировать игру без мяча, иначе любая потеря будет наказываться.

«Фиорентина»

«Фиорентина» набрала ход: не проигрывает в трех последних турах Серии А и забивает в девяти матчах чемпионата подряд. В последних 5 играх у команды 10 голов, то есть в среднем 2.0 за матч, но оборона не безошибочна (7 пропущенных за тот же период). Лучший бомбардир – Мойзе Кин (9 голов в 28 матчах). Важная деталь по свежей форме: «Фиорентина» идет от результативных матчей и, судя по цифрам, комфортно чувствует себя в открытом футболе.

Факты о командах:

«Удинезе»

  • 12 место: 32 очка после 26 туров
  • 3 поражения подряд в Серии А
  • Пропускает в 3 последних матчах чемпионата
  • Последние 5 матчей: 6 забито, 6 пропущено
  • Средние показатели за 5 игр: 1.20 забито, 1.20 пропущено

«Фиорентина»

  • 16 место: 24 очка после 26 туров
  • Не проигрывает в 3 последних матчах Серии А
  • Забивает в 9 последних матчах Серии А подряд (и в целом в 12 последних матчах)
  • Последние 5 матчей: 10 забито, 7 пропущено
  • Средние показатели за 5 игр: 2.00 забито, 1.40 пропущено

Очные встречи

  • «Фиорентина» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Удинезе»
  • «Фиорентина» забивает «Удинезе» в 6 последних очных матчах
  • «Удинезе» забивает «Фиорентине» в 4 последних очных матчах
  • Последняя очная встреча: «Фиорентина» – «Удинезе» 5:1 (21.12.2025)

Прогноз на матч «Удинезе» – «Фиорентина»

По таблице «Удинезе» выше, но по текущей форме преимущество на стороне «Фиорентины»: команда стабильно забивает и в последних турах выглядит острее. При этом «Удинезе» дома способен цепляться за результат, а статистика очных встреч намекает на голы с обеих сторон: оба клуба регулярно забивают друг другу.

Ключевой сценарий здесь – матч с моментами и обменом голами. «Фиорентина» в атаке сейчас эффективнее, а «Удинезе» на серии поражений и с не самой надежной обороной в последних турах. Поэтому оптимально смотреть в сторону ставки, которая не привязана жестко к победителю, но отражает тенденцию к результативности.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.02
  • «Фиорентина» с форой (0)

2.02
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Фиорентина Удинезе
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 