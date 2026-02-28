1 марта в 24 туре чемпионата Турции «Генчлербирлиги» примет «Кайсериспор». Хозяева занимают 12 место с 23 очками, гости находятся в зоне вылета – 17 позиция и 19 баллов. Оба коллектива испытывают проблемы со стабильностью, особенно в обороне.
«Генчлербирлиги»
В прошлом туре «Генчлербирлиги» уступил «Еюпспору» (0:1) и продлил безвыигрышную серию до 3 матчей. Команда пропускает уже в 7 играх подряд, а за последние 5 встреч допустила 9 пропущенных мячей (1.80 в среднем). При этом атака действует относительно стабильно – 7 голов за 5 матчей. Лучший бомбардир – Секу Койта (6 голов).
«Кайсериспор»
«Кайсериспор» в прошлом туре обыграл «Антальяспор» (1:0), однако в гостях команда не выигрывает уже 6 матчей подряд. За последние 5 игр коллектив забил всего 2 мяча (0.40 в среднем), при этом пропустив 9. Лучший бомбардир – Герман Онугха (6 голов).
Факты о командах:
«Генчлербирлиги»
- 12 место: 23 очка после 23 туров
- Не проигрывают в 8 домашних матчах подряд
- Пропускают в 7 последних матчах
- Забивают в 10 из 12 последних матчей
- В среднем: 1.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 матчей)
«Кайсериспор»
- 17 место: 19 очков после 23 туров
- Не выигрывают в 6 последних гостевых матчах
- Забивают 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)
- Не проигрывают в 7 из 9 последних матчей против «Генчлербирлиги»
- В среднем: 0.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 матчей)
Прогноз на матч «Генчлербирлиги» – «Кайсериспор»
Хозяева выглядят предпочтительнее за счет более стабильной атаки и уверенной игры дома. «Кайсериспор» испытывает серьезные трудности в нападении, особенно в выездных встречах, где команда практически не создает угроз.
С учетом домашней серии «Генчлербирлиги» и слабой результативности гостей логично рассмотреть вариант с преимуществом хозяев.
Рекомендованные ставки:
- Фора «Генчлербирлиги» (0) – коэффициент 1.55
- Тотал меньше 2.5