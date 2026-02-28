Введите ваш ник на сайте
«Генчлербирлиги» – «Кайсериспор»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.55

28 февраля 2026 10:19
Генчлербирлиги - Кайсериспор
01 мар. 2026, воскресенье 16:00 | Турция. Суперлига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1 марта в 24 туре чемпионата Турции «Генчлербирлиги» примет «Кайсериспор». Хозяева занимают 12 место с 23 очками, гости находятся в зоне вылета – 17 позиция и 19 баллов. Оба коллектива испытывают проблемы со стабильностью, особенно в обороне.

«Генчлербирлиги»

В прошлом туре «Генчлербирлиги» уступил «Еюпспору» (0:1) и продлил безвыигрышную серию до 3 матчей. Команда пропускает уже в 7 играх подряд, а за последние 5 встреч допустила 9 пропущенных мячей (1.80 в среднем). При этом атака действует относительно стабильно – 7 голов за 5 матчей. Лучший бомбардир – Секу Койта (6 голов).

«Кайсериспор»

«Кайсериспор» в прошлом туре обыграл «Антальяспор» (1:0), однако в гостях команда не выигрывает уже 6 матчей подряд. За последние 5 игр коллектив забил всего 2 мяча (0.40 в среднем), при этом пропустив 9. Лучший бомбардир – Герман Онугха (6 голов).

Факты о командах:

«Генчлербирлиги»

  • 12 место: 23 очка после 23 туров
  • Не проигрывают в 8 домашних матчах подряд
  • Пропускают в 7 последних матчах
  • Забивают в 10 из 12 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 матчей)

«Кайсериспор»

  • 17 место: 19 очков после 23 туров
  • Не выигрывают в 6 последних гостевых матчах
  • Забивают 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Не проигрывают в 7 из 9 последних матчей против «Генчлербирлиги»
  • В среднем: 0.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Генчлербирлиги» – «Кайсериспор»

Хозяева выглядят предпочтительнее за счет более стабильной атаки и уверенной игры дома. «Кайсериспор» испытывает серьезные трудности в нападении, особенно в выездных встречах, где команда практически не создает угроз.

С учетом домашней серии «Генчлербирлиги» и слабой результативности гостей логично рассмотреть вариант с преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Генчлербирлиги» (0) – коэффициент 1.55
  • Тотал меньше 2.5

Автор: Гроховский Сергей
Турция. Суперлига Кайсериспор Генчлербирлиги
18+
