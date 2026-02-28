Введите ваш ник на сайте
«Чайка» – «СКА Хабаровск»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 2.25

28 февраля 2026 11:19
Чайка - СКА-Хабаровск
01 мар. 2026, воскресенье 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «СКА Хабаровск»
Сделать ставку

1 марта в 22-м туре Первой лиги сыграют «Чайка» и «СКА Хабаровск». Матч в Песчанокопском начнется в 16:00 (мск).

«Чайка»

Команда Дмитрия Комбарова с 12 очками занимает последнее место в Первой лиге. «Чайка» неплохо выглядит в атаке, но пропускает очень много – 44 гола (в среднем больше 2,0 за матч).

В 2 последних контрольных матчах подопечные Комбарова пропустили 8 голов – от «Арсенала» (2:4) и «Крыльев Советов» (3:5).

«СКА Хабаровск»

Хабаровчане набрали 29 очков и занимают 8-е место. Подопечные Алексея Поддубского добыли 7 побед, 8 ничьих и потерпели 6 поражений, разница мячей – 21:21.

В последних контрольных матчах перед возобновлением сезона СКА добыл 2 победы – над «Велесом» (3:2) и «Зенитом–2» (1:0).

Очные встречи

  • 10.08.25 «СКА Хабаровск» – «Чайка» – 1:1;
  • 24.11.24 «Чайка» – «СКА Хабаровск» – 0:0;
  • 10.09.24 «СКА Хабаровск» – «Чайка» – 1:0.

Прогноз на матч «Чайка» – «СКА Хабаровск»

«Чайка» отстает от спасительного 15-го места на 9 очков. Если начинать бороться за выживание, то прямо сейчас. Но 1 набранное очко в последних 7 турах никак не наводит на мысли о том, что у команды Комбарова есть шансы. СКА вполне может побороться за топ-4, но для того нельзя терять очки с аутсайдерами.

  • Прогноз – П2 с кф. 2.25.
  • Прогноз на точный счет – 1:2 с кф. 10.00.

2.25
Победа «СКА Хабаровск»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Чайка
18+
