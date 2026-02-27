Введите ваш ник на сайте
«Лидс» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.85

27 февраля 2026 8:00
Лидс - Манчестер Сити
28 февр. 2026, суббота 20:30 | Англия. Премьер-лига, 28 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2
Сделать ставку

28 февраля в рамках 28 тура английской Премьер-лиги «Лидс» на своем поле примет «Манчестер Сити». Хозяева ведут борьбу за сохранение места в середине таблицы, тогда как гости продолжают чемпионскую гонку и демонстрируют одну из самых стабильных атак в турнире.

«Лидс»

После 27 туров «Лидс» набрал 31 очко и занимает 15 место. Команда не проигрывает в трех последних матчах АПЛ и стабильно забивает в этих встречах, однако оборона регулярно допускает ошибки – пропущенные мячи фиксируются уже в пяти играх подряд. В последних пяти матчах «Лидс» забил 7 и пропустил 9 голов, что отражает средний показатель в 1.80 пропущенного за игру. Лучший бомбардир команды – Доминик Калверт-Льюин (10 голов).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» идет вторым с 56 очками и остается самой результативной командой чемпионата – 56 голов в 27 турах. Команда побеждает в трех последних матчах АПЛ и забивает в пяти подряд. За последние пять игр «Сити» отличился 12 раз и пропустил всего 3 мяча, что подтверждает баланс между атакой и обороной. Лучший бомбардир – Эрлинг Холанд (32 гола).

Факты о командах

«Лидс»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • Средние показатели за 5 матчей: 1.40 забитого и 1.80 пропущенного за игру

«Манчестер Сити»

  • Побеждает в 5 последних матчах
  • Забивает в 9 последних матчах
  • В последних 5 играх: 12 забито и 3 пропущено
  • Средний показатель за 5 матчей: 2.40 забитого за игру

Прогноз на матч «Лидс» – «Манчестер Сити»

По вводным данным «Манчестер Сити» имеет ощутимое преимущество: команда стабильно реализует моменты и регулярно забивает в очных матчах с «Лидсом» (серия из 11 игр). При этом хозяева тоже отмечаются голами в последних встречах, но уровень обороны остается слабым местом. С учетом средней результативности гостей и количества пропускаемых мячей у «Лидса» вероятен сценарий с победой фаворита через результативную игру.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2 – коэффициент 1.85
  • Фора «Манчестер Сити» (-1) – коэффициент 1.95

1.85
Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Лидс
Другие прогнозы
28.02.2026
12:00
1.95
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Оренбург - Акрон
Тотал меньше 2.5
28.02.2026
13:00
1.67
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Сокол - Челябинск
ТМ (2,0)
28.02.2026
15:30
1.78
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Борнмут - Сандерленд
Победа «Борнмута»
28.02.2026
17:30
1.57
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия М - Унион
«Унион» не проиграет (X2)
28.02.2026
17:30
2.35
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Нефтехимик - Уфа
Победа «Нефтехимика»
28.02.2026
17:30
1.70
Германия. Бундеслига, 24 тур
Байер - Майнц
Победа «Байера»
