28 февраля в рамках 28 тура английской Премьер-лиги «Лидс» на своем поле примет «Манчестер Сити». Хозяева ведут борьбу за сохранение места в середине таблицы, тогда как гости продолжают чемпионскую гонку и демонстрируют одну из самых стабильных атак в турнире.

«Лидс»

После 27 туров «Лидс» набрал 31 очко и занимает 15 место. Команда не проигрывает в трех последних матчах АПЛ и стабильно забивает в этих встречах, однако оборона регулярно допускает ошибки – пропущенные мячи фиксируются уже в пяти играх подряд. В последних пяти матчах «Лидс» забил 7 и пропустил 9 голов, что отражает средний показатель в 1.80 пропущенного за игру. Лучший бомбардир команды – Доминик Калверт-Льюин (10 голов).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» идет вторым с 56 очками и остается самой результативной командой чемпионата – 56 голов в 27 турах. Команда побеждает в трех последних матчах АПЛ и забивает в пяти подряд. За последние пять игр «Сити» отличился 12 раз и пропустил всего 3 мяча, что подтверждает баланс между атакой и обороной. Лучший бомбардир – Эрлинг Холанд (32 гола).

Факты о командах

«Лидс»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в 6 последних матчах

Средние показатели за 5 матчей: 1.40 забитого и 1.80 пропущенного за игру

«Манчестер Сити»

Побеждает в 5 последних матчах

Забивает в 9 последних матчах

В последних 5 играх: 12 забито и 3 пропущено

Средний показатель за 5 матчей: 2.40 забитого за игру

Прогноз на матч «Лидс» – «Манчестер Сити»

По вводным данным «Манчестер Сити» имеет ощутимое преимущество: команда стабильно реализует моменты и регулярно забивает в очных матчах с «Лидсом» (серия из 11 игр). При этом хозяева тоже отмечаются голами в последних встречах, но уровень обороны остается слабым местом. С учетом средней результативности гостей и количества пропускаемых мячей у «Лидса» вероятен сценарий с победой фаворита через результативную игру.

Рекомендованные ставки