«Аль-Шабаб» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 1.87

26 февраля 2026 9:34
Аль-Шабаб - Аль-Хиляль
27 февр. 2026, пятница 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
27 февраля в рамках 24 тура Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» примет «Аль-Хиляль». Хозяева заметно прибавили по результатам и идут на серии побед, но в таблице пока остаются в нижней части. «Аль-Хиляль» стабильно держится среди лидеров и продолжает длинную серию без поражений, при этом команда почти всегда находит гол, даже когда матч складывается тяжело.

«Аль-Шабаб»

«Аль-Шабаб» после 23 туров набрал 25 очков и занимает 12 место. В прошлом туре команда обыграла «Аль-Рияд» (3:1) и продлила серию побед до трех матчей подряд. На отрезке последних пяти игр «Аль-Шабаб» показывает очень высокую результативность: 22 забитых мяча, то есть в среднем 4.40 гола за игру. При этом оборона остается не самой надежной – 8 пропущенных за пять матчей, а в чемпионате команда пропускает в четырех турах подряд.

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» после 23 туров имеет 55 очков и занимает 3 место. В прошлом матче команда сыграла вничью с «Аль-Таавуном» (1:1), но серия без поражений в чемпионате продолжается уже 20 матчей, а общий отрезок без поражений по данным достигает 30 встреч. В последних пяти играх «Аль-Хиляль» забил 6 мячей и пропустил 3, сохранив достаточно надежную игру в обороне. При этом команда стабильно забивает: в четырех последних матчах Высшей лиги «Аль-Хиляль» обязательно отличался.

Факты о командах:

«Аль-Шабаб»

  • 25 очков после 23 туров и 12 место в таблице
  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 3 последних матчах Высшей лиги и в 5 последних матчах в целом
  • Пропускает в 4 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх: 22 забито и 8 пропущено
  • В среднем 4.40 гола за игру за последние 5 матчей

«Аль-Хиляль»

  • 55 очков после 23 туров и 3 место в таблице
  • Не проигрывает в 20 последних матчах Высшей лиги и в 30 последних матчах в целом
  • Забивает в 4 последних матчах Высшей лиги
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх: 6 забито и 3 пропущено
  • В среднем 0.60 пропущенного гола за игру за последние 5 матчей

Прогноз на матч «Аль-Шабаб» – «Аль-Хиляль»

«Аль-Шабаб» проводит яркий отрезок по результативности и стабильно забивает, но оборона команды остается уязвимой, что особенно заметно в матчах чемпионата. «Аль-Хиляль» выглядит более стабильным по сезону и идет на очень длинной серии без поражений, при этом в очных встречах также имеет преимущество: не проигрывает «Аль-Шабабу» в пяти последних матчах и забивает в этих играх. С учетом текущих серий и характера команд матч выглядит перспективно для ставки на голы, а более надежной опцией остается фора на гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.87
  • Фора «Аль-Хиляля» (-1)

Автор: Воронцов Егор
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Шабаб
