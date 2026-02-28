Введите ваш ник на сайте
«Гезтепе» – «Эюпспор»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.55

28 февраля 2026 10:39
Гезтепе - Эюпспор
28 февр. 2026, суббота 20:00 | Турция. Суперлига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Гезтепе»
Сделать ставку

28 февраля в рамках 24 тура чемпионата Турции «Гезтепе» на своем поле примет «Эюпспор». Хозяева располагаются на 5 месте с 41 очком, тогда как гости идут 15-ми, набрав 21 балл.

«Гезтепе»

Команда уступила «Бешикташу» (0:4) в прошлом туре, но до этого стабильно набирала очки. В последних 5 матчах «Гезтепе» пропустил 6 мячей, при этом забив всего 3. Лучший бомбардир – Жуан (7 голов).

«Эюпспор»

«Эюпспор» минимально обыграл «Генчлербирлиги» (1:0) и продлил серию с голами до 6 матчей подряд. Однако оборона остается уязвимой – 10 пропущенных мячей за последние 5 игр. Лучший бомбардир – Умут Бозок (6 голов).

Факты о командах:

«Гезтепе»

  • 5 место: 41 очко после 23 туров
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • Пропускает 1.20 гола за матч (последние 5 игр)
  • Забивает 0.60 гола за матч (последние 5 игр)

«Эюпспор»

  • 15 место: 21 очко после 23 туров
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • Пропускает в 17 из 19 последних матчей
  • Пропускает 2.00 гола за матч (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Гезтепе» – «Эюпспор»

«Гезтепе» демонстрирует более стабильные результаты по сезону и регулярно набирает очки даже против сильных соперников. «Эюпспор» стабильно забивает, но испытывает серьезные проблемы в обороне, что особенно заметно на выезде.

С учетом текущей формы гостей и высокой средней пропускаемости, хозяева должны иметь преимущество за счет более организованной игры.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Гезтепе» – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 2.5 голов

1.55
Победа «Гезтепе»
Автор: Орлов Максим
Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Эюпспор Гезтепе
18+
