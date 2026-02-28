28 февраля в рамках 24 тура чемпионата Турции «Гезтепе» на своем поле примет «Эюпспор». Хозяева располагаются на 5 месте с 41 очком, тогда как гости идут 15-ми, набрав 21 балл.
«Гезтепе»
Команда уступила «Бешикташу» (0:4) в прошлом туре, но до этого стабильно набирала очки. В последних 5 матчах «Гезтепе» пропустил 6 мячей, при этом забив всего 3. Лучший бомбардир – Жуан (7 голов).
«Эюпспор»
«Эюпспор» минимально обыграл «Генчлербирлиги» (1:0) и продлил серию с голами до 6 матчей подряд. Однако оборона остается уязвимой – 10 пропущенных мячей за последние 5 игр. Лучший бомбардир – Умут Бозок (6 голов).
Факты о командах:
«Гезтепе»
- 5 место: 41 очко после 23 туров
- Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
- Пропускает 1.20 гола за матч (последние 5 игр)
- Забивает 0.60 гола за матч (последние 5 игр)
«Эюпспор»
- 15 место: 21 очко после 23 туров
- Забивает в 6 матчах подряд
- Пропускает в 17 из 19 последних матчей
- Пропускает 2.00 гола за матч (последние 5 игр)
Прогноз на матч «Гезтепе» – «Эюпспор»
«Гезтепе» демонстрирует более стабильные результаты по сезону и регулярно набирает очки даже против сильных соперников. «Эюпспор» стабильно забивает, но испытывает серьезные проблемы в обороне, что особенно заметно на выезде.
С учетом текущей формы гостей и высокой средней пропускаемости, хозяева должны иметь преимущество за счет более организованной игры.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Гезтепе» – коэффициент 1.55
- Тотал больше 2.5 голов