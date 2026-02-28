28 февраля лидер чемпионата Турции «Галатасарай» примет «Аланьяспор» в рамках 24 тура. Хозяева уверенно занимают 1 место с 55 очками и обладают лучшей атакой турнира (55 голов), в то время как гости располагаются на 10 позиции с 26 баллами.

«Галатасарай»

Команда подходит к матчу после поражения от «Коньяспора» (0:2), однако до этого демонстрировала высокую результативность – 15 голов за последние 5 игр. Лучший бомбардир – Виктор Осимхен (16 голов). В среднем «Галатасарай» забивает 3.00 мяча за матч, но оборона не всегда надежна – 8 пропущенных за 5 встреч.

«Аланьяспор»

«Аланьяспор» уступил «Истанбулу» (1:2) в последнем туре, но продолжает стабильно отличаться – команда забивает в 11 матчах подряд. За последние 5 игр гости оформили 10 мячей (2.00 в среднем), но и пропустили 8. Лучший бомбардир – Флорент Хадерджонай (7 голов).

Факты о командах:

«Галатасарай»

1 место: 55 очков после 23 туров

17 побед – лучший показатель в лиге

55 забитых мячей – лучшая атака

Побеждает в 4 последних домашних матчах

Забивает 3.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Побеждает в 8 последних очных матчах

«Аланьяспор»

10 место: 26 очков после 23 туров

Забивает в 11 матчах подряд

Не проигрывает в 9 гостевых матчах подряд

Пропускает в 6 последних матчах

Забивает 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Аланьяспор»

Несмотря на поражение в прошлом туре, «Галатасарай» остается самой результативной командой чемпионата и крайне успешно играет дома. «Аланьяспор» демонстрирует хорошую форму в атаке и способен создать проблемы обороне лидера.

С учетом высокой результативности обеих команд и статистики личных встреч, матч может получиться открытым с большим количеством моментов.

Рекомендованные ставки: