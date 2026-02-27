Введите ваш ник на сайте
«Хоффенхайм» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.55

27 февраля 2026 14:32
Хоффенхайм - Санкт-Паули
28 февр. 2026, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 24 тур
1.55
Победа «Хоффенхайма»
28 февраля в 24 туре Бундеслиги «Хоффенхайм» примет «Санкт-Паули». По турнирной таблице это матч команд с разными задачами: хозяева идут третьими и ведут борьбу в верхней части, гости находятся на 16 месте и вынуждены набирать очки, чтобы отдалиться от опасной зоны. По текущей динамике встреча выглядит удобной для «Хоффенхайма» – он стабильно забивает, а «Санкт-Паули» тяжело играет на выезде и регулярно пропускает.

«Хоффенхайм»

После 23 туров у «Хоффенхайма» 46 очков и 3 место. Команда держит высокий темп в атаке: забивает в 8 матчах Бундеслиги подряд, а в последних 5 встречах настреляла 11 голов (в среднем 2.20 за игру). Крамарич (11 голов в 25 матчах) – главный бомбардир и один из ключевых игроков в финальной трети. При этом оборона не всегда безупречна: 8 пропущенных в последних 5 матчах (1.60 за игру) намекают, что «сухарь» не гарантирован даже против соперника из нижней части таблицы.

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» набрал 20 очков после 23 туров и идет 16-м. Команда пропускает в 5 последних матчах Бундеслиги, а на отрезке из 5 игр получила 11 мячей (2.20 за матч) – это слишком много для стабильного набора очков. В атаке цифры умеренные: 5 голов за 5 матчей (1.00). Дополнительный минус перед выездом в Зинсхайм – серия из 5 подряд поражений в гостях в Бундеслиге, что серьезно снижает шансы на положительный результат.

Факты о командах

«Хоффенхайм»

  • 3 место после 23 туров: 46 очков
  • Забивает в 8 матчах Бундеслиги подряд
  • В среднем: 2.20 забито и 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

«Санкт-Паули»

  • 16 место после 23 туров: 20 очков
  • Проиграл 5 последних выездных матчей в Бундеслиге
  • В среднем: 1.00 забито и 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Санкт-Паули»

Суммарные вводные ведут к преимуществу хозяев: «Хоффенхайм» стабильно забивает и в целом держит результат, а «Санкт-Паули» на выезде проваливается и допускает слишком много ошибок у своих ворот. При этом по цифрам обороны «Хоффенхайма» (1.60 пропущено в среднем за 5 игр) и по очной тенденции, где «Санкт-Паули» забивал в 5 из 7 матчей против этого соперника, полностью исключать гол гостей нельзя. Поэтому оптимально сочетать ставку на результат хозяев с осторожным тоталом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Хоффенхайма» – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.75

1.55
Победа «Хоффенхайма»
Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Санкт-Паули Хоффенхайм
18+
  • Читайте нас: 